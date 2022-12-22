看比特幣趨勢做美股？歷史數據顯示比特幣更早見頂與觸底

數據顯示，尋找美國股市潛在看跌趨勢變化跡象的傳統市場投資者，應該密切關注比特幣。

Delphi Digital 針對過去數據的分析顯示，比特幣走勢往往領先主要股市。

Kevin Kelly 領導的 Delphi 策略師在周三發給客戶的 2023 年預覽中指出，歷史表明，平均來說，比特幣比標普 500 指數早 48 天見頂，約早 10 天見底。在過去 5 年中，比特幣發生重大價格逆轉的時間點，都早於主要股票指數。

其原因可能在於，比特幣和其他加密貨幣，被投資者視為比股票更具風險的資產。正如布魯金斯學會的 Eswar Prasad 去年所指出，比特幣已成為一種投機性投資，因此先反映趨勢。

雖然企業基本面和總體經濟因素直接影響股票，但加密市場尚未與全球經濟建立牢固的聯繫。

到目前為止，數位資產已被證明，走勢主要是敘事驅動的，估值幾乎完全取決於法定貨幣供應的擴張速度，像是美元和影響聯準會政策的通貨膨脹率等因素。

Delphi 的策略師指出，加密市場是對全球流動性擴張和貨幣貶值最純粹的押注之一。它不僅受到宏觀因素的影響，而且當市場狀況發生變化時，它往往是第一個做出反應的。

比特幣在 2021 年 11 月 11 日達到 69000 美元的峰值，比標普 500 指數在 1 月 4 日達到 4818 點高點，早了 55 天。標普 500 指數在 2018 年初達到頂峰，也發生在比特幣衝上 2 萬美元之後。

標普 500 指數此前於 2020 年 3 月 23 日和 2018 年 12 月 24 日觸底，而比特幣則比它各早了 11 天和 8 天觸底。