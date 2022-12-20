比特幣跌至本月最低 未來數周恐回測前波低點、波動風險升高

美股下滑之際，比特幣周一 (19 日) 跌至三周以來最低。分析人士警告，比特幣可能會重新測試 11 月的 15,600 美元低點，且波動風險恐隨年底交易活動放緩而升高。

Coindesk 數據顯示，全球最大加密貨幣比特幣周一盤中最低跌破 16,300 美元，是 11 月 29 日以來最低，第二大的以太幣也跌破 1160 美元，是 11 月 28 日以來最低。

其他加密貨幣表現好壞參半，幣安幣最低跌破 238 美元，尾盤跌勢收斂，狗狗幣和柴犬幣一度挫逾 5% 和 3%。

根據 CoinGecko 數據，目前全球加密貨幣總市值仍低於 1 兆美元，目前約為 838.8 億美元。

研究公司 Fairlead Strategies LLC 創辦人 Katie Stockton 表示：「在測試 17,000 美元至 18,000 美元水平區間失敗後，我們預估比特幣將在未來幾周重新測試 11 月的低點，即接近 15,600 美元。我們預期比特幣最終將突破低位，增加接近 13,900 美元的長期支撐風險。」

自從去年底登上歷史新高後，受到聯準會 (Fed) 收緊政策到 Terra/Luna 生態系統，避險基金三箭資本和交易所 FTX 等各項原因衝擊，加密貨幣今年身處困境，且近年來，加密貨幣走勢也和美股高度相關，Fundstrat 數位資產策略師 Sean Farrell 認為這是加密貨幣今日下跌的其中一項原因。

隨著假期將至，加密貨幣交易平台 Bitfinex 指出，交易員認為必須留意假期交易狀況。

Bitfinex 分析師表示，企業和交易員會在年底休息一下，鑑於交易量和流動性下滑，交易活動放緩會帶來更高的波動風險。