不甩FTX崩盤 矽谷知名投資人預測比特幣明年突破25萬美元

不甩FTX崩盤 矽谷知名投資人預測比特幣明年突破25萬美元 (圖片：AFP)
不甩FTX崩盤 矽谷知名投資人預測比特幣明年突破25萬美元 (圖片：AFP)

虛擬加密貨幣交易所 FTX 宣布倒閉破產後，幣圈陷入冷冽寒冬，不過，矽谷知名投資人 Tim Draper 週一 (5 日) 仍是堅定的比特幣多頭，預測比特幣明年將突破 25 萬美元。

Draper 今年早些時候預測，比特幣到 2022 年底將突破 25 萬美元，但在 11 月初的里斯本網路高峰會 (Web Summit Lisbon) 上，他表示要到 2023 年 6 月才能實現這一目標。

Draper  預計比特幣等優質和去中心化的加密貨幣將會出現，而一些較弱的代幣將成為遺跡。

Draper 認為比特幣明年會出現突破的理由是，比特幣還有一個巨大的未開發人群：女性。由於女性控制著 80% 的零售支出，但目前只有七分之一的比特幣錢包由女性持有，現在好似大壩即將決堤。

零售商每次購買比特幣與美元相比，將節省大約 2%，Draper 預測，一旦零售商意識到 2% 可以使他們的利潤翻倍，比特幣將無處不在。當人們可以用比特幣購買他們的食物、衣服和房產時，他們將不再需要中心化的銀行法定美元。

Draper 補充道，下一次比特幣減半 (開採出新區塊的獎勵減半的事件)，將消減比特幣礦工的比特幣獎勵，也將在 2024 年提振加密貨幣行情。

Draper 於 1985 年 7 月創立 Draper Associates，在 John Fisher 及 Steve Jurvetson 等人加入後成為創業投資公司 Draper Fisher Jurvetson (現 DFJ)，他曾成功押注特斯拉、Hotmail、Overture、Skype 等知名企業，並在中國入股百度、分衆傳媒、空中網等。

截稿前，台北時間週二 11 時 30 分許，比特幣價格下跌 1%，暫報 17,046.09 美元，以太幣跌超過 2%，暫報 1,268.51 美元，狗狗幣也走低超過 1.7%，暫報 0.10248 美元。

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