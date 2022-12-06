不甩FTX崩盤 矽谷知名投資人預測比特幣明年突破25萬美元

虛擬加密貨幣交易所 FTX 宣布倒閉破產後，幣圈陷入冷冽寒冬，不過，矽谷知名投資人 Tim Draper 週一 (5 日) 仍是堅定的比特幣多頭，預測比特幣明年將突破 25 萬美元。

Draper 今年早些時候預測，比特幣到 2022 年底將突破 25 萬美元，但在 11 月初的里斯本網路高峰會 (Web Summit Lisbon) 上，他表示要到 2023 年 6 月才能實現這一目標。

Draper 預計比特幣等優質和去中心化的加密貨幣將會出現，而一些較弱的代幣將成為遺跡。

Draper 認為比特幣明年會出現突破的理由是，比特幣還有一個巨大的未開發人群：女性。由於女性控制著 80% 的零售支出，但目前只有七分之一的比特幣錢包由女性持有，現在好似大壩即將決堤。

零售商每次購買比特幣與美元相比，將節省大約 2%，Draper 預測，一旦零售商意識到 2% 可以使他們的利潤翻倍，比特幣將無處不在。當人們可以用比特幣購買他們的食物、衣服和房產時，他們將不再需要中心化的銀行法定美元。

Draper 補充道，下一次比特幣減半 (開採出新區塊的獎勵減半的事件)，將消減比特幣礦工的比特幣獎勵，也將在 2024 年提振加密貨幣行情。

Draper 於 1985 年 7 月創立 Draper Associates，在 John Fisher 及 Steve Jurvetson 等人加入後成為創業投資公司 Draper Fisher Jurvetson (現 DFJ)，他曾成功押注特斯拉、Hotmail、Overture、Skype 等知名企業，並在中國入股百度、分衆傳媒、空中網等。

截稿前，台北時間週二 11 時 30 分許，比特幣價格下跌 1%，暫報 17,046.09 美元，以太幣跌超過 2%，暫報 1,268.51 美元，狗狗幣也走低超過 1.7%，暫報 0.10248 美元。