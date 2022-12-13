SEC對FTX執行長SBF提起訴訟 指控詐欺投資人18億美元

美國證券交易委員會周二（13 日）宣布對加密貨幣交易所 FTX 執行長班克曼 - 佛里特（Sam Bankman-Fried, SBF）提起訴訟，指控班克曼 - 佛里特透過 FTX 策劃詐欺行為，並違反證券交易法中的反詐欺規定，將對其違法行為與涉嫌的個人與實體進行調查。

SEC 指出班克曼 - 佛里特多年來策劃詐欺，自 2019 年 5 月從股權投資人募資逾 18 億美元資金，其中 11 億美元來自約 90 名美國投資人，並認為這是一場精心策畫的騙局，目的是欺騙股票投資人。

訴狀提到，班克曼 - 佛里特旗下 Alameda Research 允許在 FTX 上持有負餘額並豁免交易所的風險協議。SEC 表示，班克曼 - 佛里特親自指示 FTX 的「風險引擎」（Risk Engine）不適用於 Alameda Research，並向投資人隱瞞兩家公司之間的關聯程度。

SEC 主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，班克曼 - 佛里特在欺騙的基礎上打造一座紙牌屋，同時告訴投資人這是加密貨幣領域數一數二安全的建築之一。

此外，SEC 還禁止班克曼 - 佛里特參與任何證券的發行、購買、合約或出售，他自己的個人帳戶以外，沒收他的不法所得、民事處罰、終身禁止擔任主管與董事會成員。同時美國紐約南區檢察官辦公室和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 今天宣布對班克曼 - 佛里特提起訴訟。

加密貨幣市場方面，截稿前根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 2.9%，報 17,466.38 美元；以太幣上漲 3.7%，報 1,295.29 美元。