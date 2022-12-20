〈美股早盤〉日本央行政策意外轉向 美股主要指數漲跌互現

日本央行（BOJ）政策意外轉向，推動日元匯率飆升，提高市場對該行加入歐美等央行升息行列的預期，美國主要指數周二（20 日）早盤走勢波動，美國公債殖利率攀升。

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 10 點或近 0.1%，標普 500 指數跌 0.01%，費城半導體指數跌近 0.2%。

美股盤前期貨指數漲跌不一，美國主要期貨指數昨收在 11 月初以來新低，利率上升和盈利下滑的前景抑制市場情緒。

日本央行今日出乎意料宣布將債券殖利率波動區間從 ±0.25% 放寬至 ±0.5%，同時表示將「大幅」擴大購債計畫，從目前的每月 7.3 兆日元擴增為 9 兆日元 (675 億美元)。利率方面，日本央行繼續維持政策利率在 - 0.1% 不變，維持 10 年期日本公債殖利率目標在 0% 左右，符合此前預期。

外界認為，日本央行調高債券殖利率上限是往收緊貨幣政策邁出的第一步，作為已開發市場最後一個堅持低利率的國家，日本也正開始向政策正常化邁進。

隨著日本央行向市場注入流動性的減少，日元拆借所帶來的流動性也必然減少。摩根大通策略師 Kerry Craig 指出，這意味著日本央行正在暗示逐步退出超寬鬆政策，日元短期內應有望受惠。

日本央行決議公布後，全球市場遭到衝擊，日元兌美元匯率一度升逾 3%，創 4 個月以來新高；日本股市午後直接跳水超 2%；美債大跌，10 年期美債殖利率一度短線上行至 3.7%。

外媒報導指出，許多經濟學家目前逾估日本央行將在明年升息，加入美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）等央行行列，在實施了 10 年非常規刺激措施後升息。德銀分析師表示，日本央行可能升息之際，市場已受到歐美央行上周強硬立場影響。

能源方面，受美元走軟和美國際化補充石油儲備的支撐，國際油價周二走高，但全球最大石油進口國中國新冠病例增加影響的不確定限制油價上漲。截稿前，明年 2 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.36%，至每桶 80.09 美元；明年 1 月到期的西德州原油期貨上漲 0.73%，至每桶 75.74 美元。

個股方面，聯邦快遞 (FDX-US) 與 Nike(NKE-US)將於美股盤後公布最新財報，其中聯邦快遞業務遍布全球且貨物種類繁多，被視為景氣風向球，投資人將特別留意聯邦快遞財報表現。

截至台北時間周二（20 日）22 時許：

標普 500 日線圖。(圖：鉅亨網)

焦點個股：

Lucid(LCID-US) 早盤上漲 4.15%，至每股 7.53 美元

美國電動車新創 Lucid 在一系列的股票發行中籌集逾 15 億美元資金，盤前股價漲逾 5%。Lucid 向其最大的投資者沙烏地公共財富基金的關聯公司，非公開出售近 8,600 萬股股票，籌集約 9.15 億元，其他 6 億美元是透過次級市場的股票增資，出售 5,600 萬股。

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤下跌 1.04%，至每股 10.95 美元

中國電動車製造商蔚來汽車周二表示，去年 8 月前的部分使用者資料及車輛銷售資料遭竊，被勒索 225 萬美元等額比特幣，目前已報警處裡。，蔚來汽車聲明表示，經初步調查，被竊取資料為 2021 年 8 月之前的部分使用者基本資訊和車輛銷售資訊。除向用戶致歉外，蔚來汽車也表示將協同有關執法部門深入調查此次事件，並依法堅決打擊相關的資料竊取、買賣行為。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.38%，至每股 85.24 美元

美國電商巨擘亞馬遜周二與歐盟就使用期買家數據的問題進行兩次反壟斷調查，最後達成和解協議，此舉將使其免受高達全球營收 10% 的天價罰款。亞馬遜盤前股價小漲近 0.3%。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月營建許可總數初值報 134.2 萬戶，預期 148.5 萬戶，前值 151.2 萬戶

美國 11 月營建許可月率初值報 - 11.2%，預期 - 2.5%，前值 - 3.3%

美國 11 月新屋開工年化月率報 - 0.5%，預期 - 2.1%，前值 - 2.1%

美國 11 月新屋開工年化總數報 142.7 萬戶，預期 140 萬戶，前值 143.4 萬戶

華爾街分析：

MSCI 全球股市指數今年下跌約 19%。儘管美股自今年夏季以來有所反彈，但高盛策略分析團隊預測，本輪熊市將出現更多震盪下跌，並在明年晚些時候達到低點。他們預估利率將達到峰值，經濟成長惡化將趨於穩定，隨後股市將開啟具有持續性的反彈。

Bernstein 分析師近日發布研究報告表示，儘管今年科技股遭大幅拋售，但估值沒有今年回檔時那麼便宜。該機構分析師預估科技股的上升幅度不會比大盤高到哪裡去，並重申對科技產業的與大盤持平的評等。

Bernstein 分析師建議投資人明年採「昂貴 / 成長型和廉價 / 價值型科技股之間的平衡槓鈴策略」，其中提到的很便宜的科技股票有高通 (QCOM-US)、英特爾(INTC-US)、美光(MU-US)、惠普(HPQ-US)、慧與科技(HPE-US)、eBay(EBAY-US) 以及戴爾 (DELL-US)；另一方面，價格偏貴的股票有 Snowflake(SNOW-US)、Datadog(DDOG-US)、DoorDash(DASH-US)、Zscaler(ZS-US) 和 Roblox(RBLX-US)。