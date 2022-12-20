外國觀光客回來了 日本百貨公司免稅銷售超越疫情前水準

日本國內外遊客支出大增，帶動百貨百貨公司免稅銷售超越疫情前水準，原因是日本政府鬆綁邊境管制，帶動入境遊客人次增加，尤其是有錢遊客。

《日經新聞》報導，一些百貨公司 12 月以來的免稅銷售額，已經超過疫情前同期水準。隨著國內旅遊興起，12 月許多酒店的平均每日入住價格也超過疫情前水準。

今年 10 月 11 日，日本政府解除入境遊客自由行禁令，開始允許部分國家遊客免簽入境。國家旅遊局的數據顯示，10 月入境遊客人數是前月的 2.4 倍，達到 49 萬人次。儘管 10 月人次僅為 2019 年 10 月的 20% 左右，但南韓遊客人次已回升至 60% 左右，東南亞、美國、歐洲遊客也所有增加。

日元貶值促使外國觀光客購買高價商品。日本百貨店協會的數據顯示，大葉高島屋等五家高檔百貨公司 11 月免稅銷售額，反彈至 2019 年 11 月的 50%-90%。三越伊勢丹控股 12 月頭兩周在東京的免稅銷售額，比 2019 年同期增長 4%。

日本百貨店協會的數據顯示，10 月外國遊客人均購物支出為 19.2 萬日元（1,411 美元），幾乎是 2019 年同月的三倍。

在東京松屋銀座百貨公司，一位銷售經理表示，自 11 月初以來，售價 50 萬日元左右的奢侈品牌商品銷售長紅。由於中國、香港、澳門及台灣的遊客增加，12 月前 15 天免稅銷售額較 2019 年同期多 5.7%。該經理說：「整個 12 月，銷售額可能會超過疫情前水準。」