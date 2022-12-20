汽車業高管對電動車普及率樂觀度不如去年

根據一項最新公布的調查，由於供應鏈問題和經濟擔憂加劇，全球汽車業高管對電動車採用率的信心不如一年前。

國際諮詢和會計師事務所畢馬威 (KPMG) 針對 900 多名汽車業高管進行的年度全球汽車調查指出，76% 的人擔心通貨膨脹和高利率將對他們明年的業務產生不利影響。光是美國，這個數字就達 84%。

在這些擔憂中，畢馬威報告，汽車業高管對到 2030 年全電動車在美國和全球的普及程度不再那麼樂觀。在今年的調查中，估計屆時全球銷售的新電動車比率在 10% 到 40% 之間，低於一年前的 20% 到 70%。

在美國，電動車銷量的中值預期為新車市場的 35%，低於一年前的 65%，並且遠低於拜登政府去年底宣布的 2030 年達到 50% 的目標。

畢馬威全球汽車業務主管西爾伯格 (Gary Silberg) 指出，「從長遠來看，仍然存在樂觀情緒，但最重要的是，短期內存在現實主義情緒。 你會在整個調查中看到這種現實主義。」

對電動車採用的樂觀情緒下降之際，除了其他供應鏈問題和對經濟衰退的擔憂之外，也面臨多項挑戰，像是聯邦政府對激勵措施有更嚴格的要求、對電池原材料的擔憂加劇，還有創紀錄車價。

西爾伯格說，「你可以長期樂觀，但就近期而言，你必須非常實際。」「不再是彩虹、蝴蝶的夢幻感，而是實際的競爭。」

參與調查的高管預計，特斯拉 (TSLA-US) 仍將是電動車領域的全球領導者，但領先優勢要小得多。

也許最令人驚訝的是，高管們還表示，他們相信科技巨頭蘋果公司 (AAPL-US) 將成為電動車市場的領導者之一；據傳該公司多年來一直在開發一種電動車。

蘋果公司在有關電動車領導地位的調查中獲得 133 票，排名第四，僅次於特斯拉的 223 票、奧迪的 206 票和寶馬的 196 票。蘋果在一年前獲得 91 票，即使該公司從未公開確認有汽車開發計畫。

西爾伯格表示，圍繞蘋果的情緒是根據其品牌、大規模生產的經驗以及目前生產 iPhone 的富士康。這家合約製造商最近進入汽車業，並正在俄亥俄州製造電動皮卡，高管們表達了在該領域進一步發展的計畫。

排在蘋果之後的前 10 名品牌還有福特 (F-US)、本田、比亞迪、現代起亞、梅賽德斯奔馳和豐田 (TM-US)。一個讓人意料之外的遺漏是通用汽車 (GM-US)。 這家汽車製造商的品牌沒有一個進入前 12 名。即使這家汽車製造商在技術上投資了數百億美元，並制訂了 2035 年全面銷售電動車的目標。

畢馬威在其發布的調查結果中沒有使用「衰退」一詞，但西爾伯格表示，這已反映在對通貨膨脹和高利率的經濟擔憂中。

這種擔憂與汽車製造商持續存在的供應鏈問題有關，從電動車原材料到半導體晶片。在另一項涉及半導體的研究中，汽車被視為明年推動收入成長的最重要行業。畢馬威表示，這是該調查 18 年來首見，該公司預計到 2040 年汽車半導體收入將超過 2500 億美元。

雖然存在擔憂，但在參與調查的全球汽車業高管中，83% 表示「有信心」在未來 5 年實現更高的獲潤；高於去年的 53%。

在美國，82% 的高管表示對未來 5 年的獲利成長「有信心」，而 2021 年的比率為 67%。

畢馬威在 10 月對 915 名高管進行調查。 超過 200 名受訪者是 CEO，209 名是其他 C 級高管。超過 300 名受訪者來自北美，其中 252 名來自美國。