日本貨幣政策有望轉向 機構押注日元明年強彈

一家過去表現優異的亞洲債券基金表示，由於日本貨幣政策有望轉向，日元應該是明年可靠的投資標的。

柏瑞投資 (PineBridge Investments) 財富經理 Omar Slim 表示，一旦日本央行政策轉折，決定提高利率時，市場對此的反應顯然會是日元升值。

日元在今年來到 151.95 的 30 多年低點，但近期金融環境轉變，推動日元從 10 月低點上漲了 11% 以上，周四 (15 日) 交易在 135.81 附近。

周三有媒體報導，日本金融官員正權衡明年審查貨幣政策的可能性，這通常意味著貨幣政策轉向的先兆。

Slim 認為，官方似乎在 145 附近捍衛日元兌美元匯率，而對他們來說，在 120、130 附近是較好的匯率水準。

一旦貨幣政策轉向，投資人擔心，這可能會對股票、債券等多個資產的走勢帶來打擊。Slim 則認為，日本收緊可能導致各地債券殖利率上升，但不太可能影響美債，因為美債高度受到聯準會政策的影響，其他地方的變動可能很難發揮作用。

與此同時，Slim 並不看好日本債券，日本債券多年以來被人為壓低，以將借貸成本保持在最低水準，這一情況很難改變。

除此之外，Slim 還認為，日央行可能會透過不同的機制來調整貨幣政策，例如改變其購買政府債券和 ETF 的金額，並允許基準利率上限的更改等做法。

他表示，日本央行必須在不對退休金計畫、銀行資產負債表、保險資產負債表等造成太大損害的情況下，完成政策的更替。

Slim 幫助管理柏瑞的亞太投資級債券基金，該基金在過去五年中跑贏了 92% 的同行。