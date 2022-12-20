日本央行調整政策 日經指數跌逾2% 亞股科技股普遍受累

亞洲股市周二 (20 日) 下跌，日本央行意外大幅修改殖利率曲線控制計畫，引發日元強漲、日股重挫，並拖累其他亞洲股市，特別是科技股因對利率敏感而下挫。

在日本央行擴大允許殖利率波動的範圍後，日經 225 指數下跌近 3% 至兩個月低點，到近尾盤略見回升，仍收跌約 2.5%，至 26568 點。

日本央行這一政策調整，在一定程度上證實了最近的猜測，即日本通膨過熱，將迫使政府重新評估日本央行對價格壓力的展望，並且最終可能導致央行放棄其極端鴿派的政策。

儘管央行維持其創紀錄的低基準利率和量化寬鬆政策，但對政策最終收緊的擔憂，讓本地股市承壓。 近十年來，日本市場一直享受著日本央行的極端鴿派立場。

日本央行的信號震動了更廣泛的亞洲市場，並加劇人們對 2023 年因高通膨和利率上升，可能出現經濟衰退的擔憂。這極大地打擊了亞洲市場的情緒，造成亞股連續 3 天下跌。

亞洲的科技股也因利率上升的前景而大幅下跌。南韓 Kospi 指數周二下跌 0.77% 至 2334.09， 澳洲 S&P/ASX 200 指數下跌 1.54% 至 7,024.3，香港恒生指數暫跌 1.61%，科技股和地產股拖累大盤。

印度的 BSE Sensex 30 和 Nifty 50 指數也各下跌 1%，主要來自科技股的下挫。

與此同時，日元兌美元匯率上漲約 3% 至 132.7，創下 3 個月以來最高。