亞馬遜與歐盟就反壟斷官司達成和解 避免天價罰款

美國電商巨擘亞馬遜周二（20 日）與歐盟就 3 項反壟斷調查達成和解，亞馬遜順利解決歐盟對其使用買家數據的擔憂，進而避免高達其全球營收 10% 的天價罰款。

在第一起案件中，亞馬遜被指控利用其規模、能力和數據推廣自家產品，對同樣使用其平台的競爭對手有不公平的優勢。亞馬遜已同意不將賣家的數據用於自己的競爭性零售業和自有品牌產品。

第二案例是關於買家在其網站的「黃金購物車」（Buy Box）報價排序公布對待，亞馬遜同意如果競爭對手產品在價格與配送方式上與第一個盒子內的產品有很大差異，便會在顯眼位置替其設置第二個購物盒，不會偏袒自家產品。

第三例是亞馬遜同意 Prime 服務的賣家可以自選物流和配送服務，而非亞馬遜批准和挑選的物流與配送服務。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示，歐盟執委會已決定接受亞馬遜給出的承諾，這些承諾解決了歐盟對該公司在電商市場上的競爭擔憂。亞馬遜方面則表示樂見歐盟反壟斷機構接受。

亞馬遜發言人表示，雖然仍不同意歐盟執委會做出的初步結論，但已建設性參與調查，確保未來能繼續替歐洲各地的客戶服務。

歐盟執委會表示，亞馬遜的最終承諾有效期限為 7 年，而涉及 Prime 服務和展示第二個黃金購物車的優惠承諾的期限為 5 年，同時將會有獨立受託人監督亞馬遜的執行狀況。

歐盟執委會還表示，倘若亞馬遜違反承諾，仍將對其處以最高達 10% 年營收的罰款，或只要有 1 天違反承諾便會處以日營收 5% 的定期罰款。

另外亞馬遜給歐盟監管機構的承諾將在明年 6 前實施，但只適用於歐洲經濟區（European Economic Area），亞馬遜在義大利以和該國監管機構達成補救措施。

媒體分析認為，此舉象徵歐盟的勝利，歐盟正在透過歐盟數位市場法（Digital Markets Act, DMA）尋求對美國科技巨擘的商業模式進行翻天覆地的變革。該法案於上月生效，旨在防止所謂「（有權決定誰可以得到資源和機會的）看門人」（gatekeeper）公司濫用其市場地位，傷害規模較小的競爭對手。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤中股價上漲 0.66%，每股暫報 85.48 美元，該股今年來跌幅累計 49%，將創 2000 年網路泡沫以來最差的一年。