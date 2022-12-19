〈美股早盤〉投資者考量經濟衰退風險 主要指數偏弱

雖然有美國聯準會有望戰勝通膨的預期，以及中國領導者明年促進經濟增長的承諾提振，但投資者未完全擺脫對經濟的擔憂。美股指數週一 (19 日) 早盤走平，道瓊指數跌 0.09%，標普 500 指數跌 0.09%，那斯達克指數跌 0.22%，費半指數跌 0.57%。

在聯準會宣布升息 50 基點，並暗示長期利率將偏高之後，股市上週下跌。隨著聯準會將其對未來升息的預測上調至高於先前的預期，並表示，現在預計將升息至 5.1%，這使得人們對經濟衰退的擔憂加劇。

Oanda 資深市場策略師 Ed Moya 上週五發布報告，有鑑於聯準會在 9 個月內，將利率提高了 400 基點，貨幣政策正在快速緊縮，既然主席鮑爾已經發出警告，那麼升息的時間預計會拉長，而衰退風險也會因此增加。

匯率部分，由於貨幣市場權衡了美國升息放緩的前景，並加大了對其他地方升息的押注，美元兌一籃子貨幣下跌。 在利率制定者發表一系列鷹派言論後，美元相對轉弱，歐元上漲 0.6%。

在大宗商品方面，北京支持經濟增長的承諾和美國補充戰略原油儲備的舉措，提振了石油期貨價格，但對經濟成長的擔憂，仍然使油價承壓。

截至台北時間週一 22 時許：

道瓊指數下跌 28.1 點或 0.09%，暫報 32892.36 點

那斯達克下跌 23.97 點或 0.22%，暫報 10681.44 點

標普 500 下跌 3.35 點或 0.09%，暫報 3849.01 點

費半下跌 14.99 點或 0.57%，暫報 2621.10 點

台積電 ADR 上漲 0.81% 至每股 76.92 美元

十年期美債殖利率上漲 7 個基點，至 3.55%

紐約輕原油上漲 1.08%，至每桶 75.09 美元

布蘭特原油上漲 1.18%，至每桶 79.97 美元

黃金上漲 0.1%，至每盎司 1802.50 美元

美元指數下跌 0.04%，至 104.66

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.30%，報 152.18 美元

特斯拉週一的消息面來自執行長馬斯克，他週日在推特進行了一份非正式民意調查，詢問他是否應該辭去負責人一職。截至美東時間早上 6 點 20 分投票結束，有 57.5% 的受訪者認為這位億萬富翁應該離職。

馬斯克聲稱他將遵守民意調查的結果，但目前尚不清楚他是否真的會這樣做。馬斯克先前表示，他將減少在推特的時間，找到其他合適的人來經營。

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.43%，報 87.48 美元

德國工會團體 (Verdi) 在週日敦促全國亞馬遜 (AMZN-US) 倉儲員工，在未來幾天支持輪流罷工，以抗議薪資問題，工會也期望藉此干擾亞馬遜聖誕節前的業績表現。

工會表示，為了應對薪資落後於通貨膨脹的問題，已呼籲德國 7 個亞馬遜配送中心的員工，在未經許可下暫停工作，並輪流在不同的地點舉行罷工。

Meta (META-US) 下跌 2.10%，報 116.92 美元

歐盟執委會週一表示，已警告 Facebook 母公司 Meta 違反了歐盟反壟斷法，扭曲了線上分類廣告市場的競爭並濫用其主導地位。

歐盟執委會在初步意見中表示，它將進一步調查，如果有足夠的證據證明該公司違反了歐盟規則，它可能會處以高達該公司全球年營業額 10% 的罰款。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Aegon Asset Management 多元資產投資經理 Jacob Vijverberg 告訴客戶，最近美國通膨數據低於預期，市場開始消化通膨將下降，這將有助於風險較高的資產，如殖利率較高的固定收益和股票，有望表現出色。

B. Riley Financial 首席市場策略師 Art Hogan 表示，如果 2022 年的市場波動持續到新的一年，不要感到驚訝，預計在 2023 年，依然會是美國聯準會與經濟數據間的「拉鋸戰」。

摩根士丹利分析師發布報告表示，美國股市將迎來自全球金融危機以來最糟糕的一年，企業利潤也將遭遇同樣的命運。報告認為，迫在眉睫的盈利衰退本身，可能與 2008/2009 年發生的情況類似，進而引發股市再創新低。