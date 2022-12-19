美股經歷慘澹的一年 華爾街對明年復甦的信心不足

美股在今年經歷了慘澹的一年，但是隨著市場對經濟衰退的擔憂逐漸取代通膨，並且持續加劇，華爾街分析師們對於 2023 年美股反彈的信心似乎正在減低。

因市場猜測美聯準會 (Fed) 即將結束幾十年來最激進的升息，美股自 10 月以來出現反彈，但是，在過去兩週股價再度回落，因人們擔憂收緊貨幣政策將使明年上半年經濟成長受到抑制。

標準普爾 500 指數今年下跌近 20%。對利率敏感的成長股受到的衝擊更大，那斯達克 100 指數下跌超過 30%。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「我們正走向衰退，但明年的情形將分兩種，下半年股市可能會有所改善。」

他預計標準普爾 500 指數將在 2023 年上半年重新測試 10 月份的低點，但明年最終將收於 4,575 點左右，較週五收盤價有近 19% 的上漲空間。

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 則是認為，金融環境趨緊將使投資人明年關注的雞焦點從通膨轉向經濟放緩帶來的風險。

他看空未來 3 到 6 個月的美股，並持續關注熊市可能已經結束的 3 個關鍵因素，包含企業盈利預期觸底、債券殖利率曲線趨陡以及對經濟週期敏感的股票估值較低 。

Paolini 說：「我們仍處於熊市中。通貨膨脹觸頂很明顯，但我們預計明年股市會疲軟。通膨的下降可能是緩慢而痛苦的，絕對不足以讓央行從緊縮轉向寬鬆。這就是為什麼我們預計明年不會降息，並更擔憂 2023 年的經濟增長。」

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 預計，明年對於科技股來說仍將充滿挑戰，隨著借貸成本上升，科技股的高估值將被拉低。