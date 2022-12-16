熊市未盡 分析師：美股要到明年上半年才會見底

股市多頭最不想聽到的，可能就是熊市周期的底部目前還沒有到位。

Evercore ISI 策略師伊曼紐爾 (Julian Emanuel) 指出：「坦白說，熊市的歷史就是這樣，當經歷過 10 月低點之後就會知道，在經濟衰退開始前熊市是不會觸底的。」「我們不一定需要看到衰退的整個廣度和深度，但需要看到它真正開始。」

伊曼紐爾認為，隨著華爾街的景氣和獲利預測更能反映經濟低迷，美股將在 2023 年上半年觸底。這位資深策略師預計美股將在 2023 年底反彈，標準普爾 500 指數最終將達到 4150 點左右。

標準普爾 500 指數目前為 3895 點，較 10 月中旬的低點上漲約 11%。 但隨著 Fed 繼續追求降低通膨的目標，這些低點可能會再次出現。

Fed 周三 (14 日) 宣布升息 50 個基點，使基準利率達到 2007 年以來的最高水平。然而，Fed 在兩個方面也讓市場觀察人士感到意外。

首先，Fed 最新的經濟預測顯示利率將在 2023 年達到 5.1% 的峰值。這比 9 月的預測高出 50 個基點。

其次，Fed 主席鮑爾對政策路徑的看法比一些人預期的更強硬。在宣布升息之前，有關 Fed 在 2023 年 2 月僅會因消費者物價降溫和就業市場成長放緩而升息 25 個基點的傳言越來越多。但情況可能不再如此。

美股周三小幅收低。然而，由於擔心 Fed 會在升息方面過於激進，將經濟推入衰退，周四 (15 日) 美股遭到大幅拋售。

道瓊工業平均指數下跌超過 750 點，除 Verizon (VZ-US) 獲大摩升評而走升，道瓊工業平均指數的 30 支成份股全部下跌。IBM (IBM-US)、蘋果 (AAPL-US) 和迪士尼 (DIS-US) 領跌藍籌股指數。

伊曼紐爾表示，「Fed 昨天也證實了衰退很可能發生。」「但是它至少目前還沒有到來。一旦它真的出現，預計市場就會出現更嚴重的投降式拋售。」

華爾街其他策略師也都抱持伊曼紐爾的看法。

富國銀行策略師哈維 (Chris Harvey) 在最新報告中寫道：「預計 2023 年將是反覆無常的一年，Fed 和經濟擔憂將導致兩位數的拋售。」「最終我們看到隨著通膨熱度的消退、經濟進入萎靡不振和利率穩定期，而美股在年底收高。」