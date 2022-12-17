美股重點新聞摘要2022年12月17日

美國宣布延長對 352 項中國進口商品的關稅豁免

美國貿易代表署 (USTR) 宣布繼續延長對部分中國進口商品的 301 條款關稅豁免，將豁免到期日延後至明年 9 月 30 日。閱讀全文...

鴻海公告出清紫光集團持股 處分給煙臺海秀

鴻海周五 (16 日) 晚間宣布，旗下工業富聯 (FII) 已同意將紫光集團的股權全數賣出，處分總金額人民幣 53.8 億元 (約新台幣 233 億元)。閱讀全文...

Fed 威廉斯：明年終點利率可能高於央行最新預期的 5.1%

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）周五（16 日）表示，儘管通膨已經出現一些放緩跡象，但就業市場吃緊與其他因素可能會使物價壓力持續上升，促使利率在未來一段時間內維持在高峰。威廉斯還預估，明年終點利率可能會比 Fed 本周預期的 5.1% 要高。閱讀全文...

美國 12 月商業活動進一步萎縮 通膨壓力持續緩解

標普全球（S&P Global）周五（16 日）公布數據顯示，美國 12 月採購經理人指數（PMI）初值均不及預期，全落在 50 榮枯線下方，意味著聯準會（Fed）接連升息舉措已見效，需求大幅放緩，其中新訂單指數下滑至兩年半以來新低，不過需求疲軟同時也讓通膨壓力持續緩解。閱讀全文...