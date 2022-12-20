〈紐約匯市〉德國商業信心優預期 歐元反彈 DXY幾近持平

投資人對風險較高貨幣的偏好情緒稍微改善，使避險美元受到打壓，美元指數周一 (19 日) 幾乎持平，樂觀的德國商業信心數據則帶動歐元反彈。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.02%，至 104.68。DXY 今呈震盪走勢，觸及盤中低點後一度逆轉翻紅，但尾盤再度回落。

在聯準會 (Fed) 的鷹派立場和不斷升溫的地緣政治緊張局勢下，美元今年多數時間都在上漲，直到近幾周開始面臨壓力，因投資人押注 Fed 在對抗通膨方面的升息空間可能有限。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周表示，即使美國經濟可能面臨衰退，明年仍會進一步升息。根據央行釋出的利率點陣圖，多數官員預估明年終點利率將超過 5%。

在德國公布優於預期的景氣調查數據後，歐元兌美元小漲 0.2% 至 1.0605 美元。

數據顯示，德國 12 月 Ifo 商業景氣指數升至 8 月以來最高，顯示即使面臨能源危機和高通膨，歐洲最大經濟體的前景仍有所改善。

與此同時，歐洲央行副總裁 Luis de Guindos 周一表示，將繼續調升歐元區利率，且不考慮修改 2% 的中期通膨目標。

Monex 美國交易副總裁 John Doyle 認為，美元普遍走軟與 Risk On 的交易略微增加有關。

隨著首都北京疫情因解封快速惡化，含國家主席習近平在內的中國高級官員承諾明年會專注於提振經濟成長，消息激勵澳幣上揚。

被視為風險偏好流動性指標的澳元，盤中一度升 0.6%，截稿前漲勢收斂至近 0.1%，報 0.6696 美元。紐元兌美元則貶 0.2% 至 0.6362 美元。

加幣自六周低點反彈，加元兌美元升 0.3% 至 1.3653 加元，投資人押注中國放寬防疫限制將提振原油需求，而原油是加拿大主要出口產品之一。

ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 說，未來幾個月情況仍將嚴峻，但原油需求部分復甦將對加幣有利。他也警告，加拿大房市是明年的最大風險，尤其央行上周態度轉強，增加了未來更長一段時間內繼續升息的機率。

美元兌日元升 0.2% 至 136.94 日元，扭轉盤中貶勢。有報導指出，日本考慮在明年 4 月任命新的央行總裁後，修改與央行簽訂的聯合聲明，該聲明承諾會盡快實現 2% 的通膨目標。

瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 經濟和策略主管 Vishnu Varathan 表示，這或許及時帶來了靈活性，但沒有綁住貨幣政策傾向，需要更明確的資訊才會對日元造成更大影響。

在南非總統拉瑪佛沙 (Cyril Ramaphosa) 順利連任執政黨非洲民族議會黨 (African National Congress) 的黨主席後，南非蘭特兌美元升約 2%，至 17.3488 蘭特。

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