即使頻遭抨擊 貝萊德無意更改其在ESG方面的立場

即使部分美國共和黨政客強烈反對貝萊德 (BLK-US) 在氣候變遷問題上的立場，但貝萊德計畫未來一年內，不會對其與企業往來以及在環境和社會問題上的立場上做出重大改變。

作為全球向低碳經濟轉型的一部分，這家全球最大資產管理公司為投資人管理約 8 兆美元的資產，在推動企業做出改變時受到了一些共和黨議員的挑戰。

最直言不諱的批評者之一是盛產石油的德州，官員上周就此問題槓上貝萊德執行官布拉斯 (Dalia Blass)，包括挑戰其在尋求減少投資組合排放的全球基金組織中的成員資格。

在其他地方，佛州表示計畫從貝萊德撤回 20 億美元的投資，貝萊德表示此舉是將政治置於投資人利益之上。

與此同時，貝萊德也面臨來自社運人士和其他人的壓力，要求他們利用其投票權迫使董事會採取行動減少碳排放，從而推動更快的變革。

這家基金巨頭還面臨激進股東 Bluebell Capital Partners 罷免 CEO 芬克 (Larry Fink) 的運動，部分原因是其在 ESG 方面的努力。

在此背景下，貝萊德在其管理政策的年度更新中表示，它只做出「一些改變」。

其中之一是首次在政策中提及其支持與自然有關的曝險和機遇的公司會加強披露。

另一個是鼓勵企業在年度會議召開之前盡早發布有關其永續發展績效的報告，以便投資人可以正確評估數據。

它說，「因此，我們預計我們的投票不會發生重大變化，我們與企業的大部分接觸將繼續我們在 2022 年進行的關於重大風險和機遇的對話。」