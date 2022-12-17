〈美股盤後〉經濟衰退風險壟罩 道瓊挫近300點 周線連二黑

美國聯準會 (Fed) 決意升息加劇經濟衰退擔憂，加上每季一次的四種衍生性商品結算日「四巫日」到來，升高股市波動，美股四大指數周五 (16 日) 全面收黑、連續第三天下跌，油價走低，金價攀高，美元指數小漲。
美股周線連二黑，道瓊本周共下跌 1.66%，標普跌 2.09%，那斯達克跌 2.72%。那斯達克本周四已經跌破 50 天移動均線，標普 500 也在周五跌破這個象徵股市動能的重要技術支撐。
Fed 兩名官員周五矢言升息抗通膨，呼應主席鮑爾在決策會議後的鷹派談話。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 預測，明年終點利率可能超過 12 月利率點陣圖預測的 5.1%，舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 則說，高通膨可能比她預期的維持更久，沒有任何一名決策官員預測明年會降息。
Fed 本周三升息 2 碼 (50 個基點)、歐英等主要央行也升息，雖然主要國家的利率升幅都較前幾次縮小，但他們不約而同展現繼續緊縮的決心，並坦承明年經濟可能衰退。
根據貨幣市場押注，市場目前預測 Fed 明年將有至少兩次各 1 碼的升息，利率將自明年年中以前達到約 4.8% 的高峰，到明年年底回落到 4.4%。
美國總統拜登周五簽署短期撥款法案，讓國會有時間就 2023 財政年度的支出成協議，避免政府停擺。
地緣政治方面，拜登政府仍在評估是否需要延續川普時代對中關稅，在此之際，美國決定先展延部分中國商品的關稅豁免至明年 9 月 30 日，包括幫浦、壓縮機、空氣清淨機和濾水器、閥門和各式發動機等 352 種產品，但其餘 197 種產品的關稅豁免將失效。
美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 支持參議院本周通過的提案，該提案禁止政府設備下載或使用中國 TikTok 的軟體，代表該案有望在下周休會前交付眾議院表決，以送交拜登簽署。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學數據顯示，全球確診數飆破 6.52 億例，死亡數突破 666.3 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 131 億劑疫苗。
周五 (16 日) 美股四大指數表現：
- 道瓊工業指數下跌 281.76 點，或 0.85%，收 32,920.46 點。
- 標普 500 指數下跌 43.39 點，或 1.11%，收 3,852.36 點。
- 那斯達克綜合指數下跌 105.11 點，或 0.97%，收 10,705.41 點。
- 費城半導體指數下跌 25.31 點，或 0.95%，收 2,636.1 點。
焦點個股
科技五大天王僅 Meta 收高。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.46%；Meta(META-US) 漲 2.82%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.67%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.73%。
道瓊 30 檔成分股僅 5 檔上漲。開拓重工 (CAT-US) 漲 0.89%；波音 (BA-US) 漲 0.53%。美國運通 (AXP-US) 跌 2.61%；Nike(NKE-US) 跌 2.36%；麥當勞 (MCD-US) 跌 2.06%。
費半成分股普遍下跌。格芯 (GFS-US) 下跌 2.96%；Marvell(MRVL-US) 跌 2.57%；輝達 (NVDA-US) 跌 2.25%；艾司摩爾 (ASML) 跌 2.05%。
台股 ADR 收黑。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 1.69%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.08%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.57%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.69%。
企業新聞
高盛 (GS-US) 下跌 0.98%，收在每股 346.35 美元。據傳高盛將裁員 4000 人，公司管理層已被要求提出表現不佳人員的名單，明年初裁員多達 8%，但也有人說最終名單尚未擬定。
Meta 逆勢上漲 2.82%，收在每股 119.43 美元。摩根大通將該股投資建議評等從「中立」提高至「增持」，認為該公司明年的營收和獲利壓力將舒緩，一連串控制成本的舉措令人眼睛一亮，此外，蘋果的 iOS 作業系統隱私變更有助於減輕銷售壓力。
Adobe(ADBE-US) 上漲 2.99%，收在每股 338.54 美元，這家 Photoshop 開發商周四盤後公布的第 4 季獲利、第 1 季 EPS 預測都高於市場預期。
通用 (GM-US) 下跌 3.88%，收在每股 36.15 美元。美國國家公路交通安全局 (NHTSA) 周五表示，已對通用旗下機器人計程車部門 Cruise 展開調查，以釐清 Cruise 自駕車煞車是否急煞或無法運作，導致追撞事件並造成兩人受傷。
經濟數據
- 美國 12 月綜合 PMI 初值報 44.6，低於市場預期 47.0，11 月為 46.4。
- 美國 12 月製造業 PMI 初值報 46.2，低於市場預期 47.7，11 月為 47.7。
- 美國 12 月服務業 PMI 初值報 44.4，低於市場預期 46.8，11 月為 46.2。
華爾街分析
美國、歐元區和英國央行本周接力升息，並向市場明確表示升息循環還沒結束，沖淡了傳統「耶誕行情」今年現身的機率。市場也在消化美國本周公布的一連串經濟報告，這些數據顯示，雖然美國勞動力市場仍強勁，但經濟正在趨緩。
Bokeh 資本公司創辦人 Kim Forrest 說，本周一開始因為美國公布疲軟的消費者物價指數 (CPI)，大家原本期待 Fed 甚至其他央行會變得沒那麼鷹派，但最後事與願違，主要央行不約而同強調希望快速壓制通膨。
Aptus 資本顧問股票分析師暨經理人 Dave Wagner 說：「看起來，市場終於開始明白壞消息就是壞消息。從 10 月觸底以來，市場定價一直反映 Fed 可能引導美國走向成功的軟著陸，但在我看來是過度樂觀了。」
Heritage 資本公司總裁 Paul Schatz 認為，這波賣壓和 6 月讓標普墜入熊市的那波大跌相似，他說，「雖然 6 月的大跌造就夏日的大反彈，但還是處在熊市的格局裡」。標普雖在夏季反彈，但 10 月再度刷新今年低點。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主