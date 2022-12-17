〈美股盤後〉經濟衰退風險壟罩 道瓊挫近300點 周線連二黑

美國聯準會 (Fed) 決意升息加劇經濟衰退擔憂，加上每季一次的四種衍生性商品結算日「四巫日」到來，升高股市波動，美股四大指數周五 (16 日) 全面收黑、連續第三天下跌，油價走低，金價攀高，美元指數小漲。

美股周線連二黑，道瓊本周共下跌 1.66%，標普跌 2.09%，那斯達克跌 2.72%。那斯達克本周四已經跌破 50 天移動均線，標普 500 也在周五跌破這個象徵股市動能的重要技術支撐。

Fed 兩名官員周五矢言升息抗通膨，呼應主席鮑爾在決策會議後的鷹派談話。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 預測，明年終點利率可能超過 12 月利率點陣圖預測的 5.1%，舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 則說，高通膨可能比她預期的維持更久，沒有任何一名決策官員預測明年會降息。

Fed 本周三升息 2 碼 (50 個基點)、歐英等主要央行也升息，雖然主要國家的利率升幅都較前幾次縮小，但他們不約而同展現繼續緊縮的決心，並坦承明年經濟可能衰退。

根據貨幣市場押注，市場目前預測 Fed 明年將有至少兩次各 1 碼的升息，利率將自明年年中以前達到約 4.8% 的高峰，到明年年底回落到 4.4%。

美國總統拜登周五簽署短期撥款法案，讓國會有時間就 2023 財政年度的支出成協議，避免政府停擺。

地緣政治方面，拜登政府仍在評估是否需要延續川普時代對中關稅，在此之際，美國決定先展延部分中國商品的關稅豁免至明年 9 月 30 日，包括幫浦、壓縮機、空氣清淨機和濾水器、閥門和各式發動機等 352 種產品，但其餘 197 種產品的關稅豁免將失效。

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 支持參議院本周通過的提案，該提案禁止政府設備下載或使用中國 TikTok 的軟體，代表該案有望在下周休會前交付眾議院表決，以送交拜登簽署。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學數據顯示，全球確診數飆破 6.52 億例，死亡數突破 666.3 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 131 億劑疫苗。

周五 (16 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 個類股都下跌，房地產股跌近 3%，跌幅最重，非必須消費品股也跌 1.7%。

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 收高。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.46%；Meta(META-US) 漲 2.82%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.67%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.73%。

道瓊 30 檔成分股僅 5 檔上漲。開拓重工 (CAT-US) 漲 0.89%；波音 (BA-US) 漲 0.53%。美國運通 (AXP-US) 跌 2.61%；Nike(NKE-US) 跌 2.36%；麥當勞 (MCD-US) 跌 2.06%。

費半成分股普遍下跌。格芯 (GFS-US) 下跌 2.96%；Marvell(MRVL-US) 跌 2.57%；輝達 (NVDA-US) 跌 2.25%；艾司摩爾 (ASML) 跌 2.05%。

台股 ADR 收黑。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 1.69%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.08%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.57%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.69%。

企業新聞

高盛 (GS-US) 下跌 0.98%，收在每股 346.35 美元。據傳高盛將裁員 4000 人，公司管理層已被要求提出表現不佳人員的名單，明年初裁員多達 8%，但也有人說最終名單尚未擬定。

Meta 逆勢上漲 2.82%，收在每股 119.43 美元。摩根大通將該股投資建議評等從「中立」提高至「增持」，認為該公司明年的營收和獲利壓力將舒緩，一連串控制成本的舉措令人眼睛一亮，此外，蘋果的 iOS 作業系統隱私變更有助於減輕銷售壓力。

Adobe(ADBE-US) 上漲 2.99%，收在每股 338.54 美元，這家 Photoshop 開發商周四盤後公布的第 4 季獲利、第 1 季 EPS 預測都高於市場預期。

通用 (GM-US) 下跌 3.88%，收在每股 36.15 美元。美國國家公路交通安全局 (NHTSA) 周五表示，已對通用旗下機器人計程車部門 Cruise 展開調查，以釐清 Cruise 自駕車煞車是否急煞或無法運作，導致追撞事件並造成兩人受傷。

經濟數據

美國 12 月綜合 PMI 初值報 44.6，低於市場預期 47.0，11 月為 46.4。

美國 12 月製造業 PMI 初值報 46.2，低於市場預期 47.7，11 月為 47.7。

美國 12 月服務業 PMI 初值報 44.4，低於市場預期 46.8，11 月為 46.2。

華爾街分析

美國、歐元區和英國央行本周接力升息，並向市場明確表示升息循環還沒結束，沖淡了傳統「耶誕行情」今年現身的機率。市場也在消化美國本周公布的一連串經濟報告，這些數據顯示，雖然美國勞動力市場仍強勁，但經濟正在趨緩。

Bokeh 資本公司創辦人 Kim Forrest 說，本周一開始因為美國公布疲軟的消費者物價指數 (CPI)，大家原本期待 Fed 甚至其他央行會變得沒那麼鷹派，但最後事與願違，主要央行不約而同強調希望快速壓制通膨。

Aptus 資本顧問股票分析師暨經理人 Dave Wagner 說：「看起來，市場終於開始明白壞消息就是壞消息。從 10 月觸底以來，市場定價一直反映 Fed 可能引導美國走向成功的軟著陸，但在我看來是過度樂觀了。」

Heritage 資本公司總裁 Paul Schatz 認為，這波賣壓和 6 月讓標普墜入熊市的那波大跌相似，他說，「雖然 6 月的大跌造就夏日的大反彈，但還是處在熊市的格局裡」。標普雖在夏季反彈，但 10 月再度刷新今年低點。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主