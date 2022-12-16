大摩策略師：市場仍未完全反映美國經濟利空 美股2023年恐進一步下跌

大摩策略師：美經濟成長趨緩仍未完全反映 美股2023年恐進一步下跌(圖片：AFP)
大摩策略師：美經濟成長趨緩仍未完全反映 美股2023年恐進一步下跌(圖片：AFP)

摩根士丹利 (大摩) 首席股票策略師 Michael Wilson 週四 (15 日) 表示，通膨已經觸頂，並有望在明年持續降溫，但是美國經濟成長趨緩仍未在股市得到充分反映，並且通膨降溫勢必衝擊企業毛利，美股可能將在明年進一步下跌。

Wilson 說道，通膨已經觸頂，我們也非常有信心會在明年會大幅回落。但真正的問題是，這對經濟成長意味著什麼。

Wilson 指出，現在是熊市的第二階段，市場尚未反映出經濟成長放緩的問題，這將決定哪些企業能成為贏家，選股如今變得十分重要。

Wilson 重申對美股的預估，認為標準普爾 500 指數可能會在 2023 年上半年跌至 3,000 點，較 15 日的收盤價仍有 23% 的跌幅。 該指數在 2022 年以來已經下跌了近 19%。

Wilson 也表示，投資人似乎接受了通膨放緩，意味著企業每股盈餘預估值也會下跌的預期。不過，每股盈餘下修的幅度以及下降的速度，恐怕令人驚訝。同時，不管經濟衰退與否，通膨降溫帶來的負面影響，必將衝擊企業毛利率。

Wilson 表示，投資人應把焦點從聯準會 (Fed) 升息行動，轉向關注即將來到的企業財報。Wilson 所關注的，是企業持續遭到壓縮的營益率和持續下降的盈利能力，他認為這將成為明年影響市場的重要因素。

Peter Oppenheimer 和 Sharon Bell 等高盛分析師先前也表示，美股熊市將持續到 2023 年。「美股尚未達到通常與股市低點一致的條件。股市要持續回 升，需要利率觸頂，且本益比降低。」

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