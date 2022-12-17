Fed威廉斯：明年終點利率可能高於央行最新預期的5.1%

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）周五（16 日）表示，儘管通膨已經出現一些放緩跡象，但就業市場吃緊與其他因素可能會使物價壓力持續上升，促使利率在未來一段時間內維持在高峰。威廉斯還預估，明年終點利率可能會比 Fed 本周預期的 5.1% 要高。

威廉斯受訪時表示有明確的跡象表明，就業市場和更廣泛的經濟領域的需求超過供給，並預估明年通膨降放緩到 3% 至 3.5% 區間，但他強調真正的問題是如何讓通膨一路回落到 2%。

威廉斯說，若要將通膨降回 2% 目標水準，則終點利率可能會比 Fed 預期的還高。他進一步解釋，利率須達到多高水準，實際上是取決於 Fed 在通膨和供需失衡方面所觀察到的狀況。

與此同時，威廉斯也淡化一些 Fed 觀察人士預估終點利率可能會達到 6% 甚至 7% 的預測。他表示該預估的利率並非自己的底線，而目前 Fed 在降通膨方面（包括供應鏈緩解、商品和進口價格低）正取得一些有利進展。

不過威廉斯強調，這些核心服務領域的通膨仍然高漲且持續時間更久，真正反映出就業市場和整體經濟供需之間的不平衡。另一方面，威廉斯不認為經濟下滑是不可避免的，並指出就 Fed 目前的前景而言，現在顯然還沒有步入衰退。

市場反應

威廉斯的鷹派言論加深美股主要指數盤中跌幅，截稿前，道瓊工業指數跌逾 450 點或近 1.4%，那斯達克綜合指數跌近 150 點或近 1.4%，標普 500 指數跌近 1.6%，費城半導體指數跌近 1.4%。美國 10 年期公債殖利率升至 3.49%，美元指數攀至 104.34，扭轉先前跌勢。

根據芝商所（CME）FedWatch Tool，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，明年 1 月升息 2 碼（50 個基點）的機率為 75%，升息 3 碼（75 個基點）的機率為 25%，終點利率落在 4.75% 至 5% 區間。