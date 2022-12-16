全球央行進入「慢而長」升息周期 投資人別再期待耶誕行情

從美國、歐元區、英國到瑞士，全球主要央行近日不約而同發出同樣的訊息：抗通膨之戰遠未結束，投資人最好別期待通常年底股市大漲的耶誕行情。

美國聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB)、英國央行 (BOE)、瑞士央行 (SNB) 雖然都在 12 月決議縮小升息幅度，但他們都強調抗通膨仍是條條長路。這和最近幾周股市上漲的因素迥異，投資人原本期待從央行口中聽到「通膨和利率已經觸頂」的訊息。

ECB 之前連兩次升息 3 碼，周四雖然決議升息 2 碼 (50 個基點)，但總裁拉加德說，未來一段時間仍可能出現超過 2 碼的升幅，現在還不是歐洲「政策轉向」的時候。

ECB 大展「鷹」姿之後，歐洲股債市應聲重挫，歐洲道瓊 Stoxx 50 指數下挫 3.5%，德、法大盤的跌幅都超過 3%。對利率敏感的德國 2 年期公債殖利率勁揚 24 個基點，創 2008 年以來最大單日升幅，義大利借貸成本竄升約 30 個基點至 4.13%。

ECB 總裁拉加德談話相當鷹派，讓歐洲股債市周四重挫。(圖: AFP)

歐洲上月底公布的 11 月通膨率年增率略降至 10%，為 17 個月來首次下滑，一度讓市場燃起希望，以為 ECB 會從抗通膨立場轉向。

State Street 的 SPDR ETF 歐非中東策略和研究主管 Antoine Lesne 說：「歐洲債券市場反應劇烈。市場過去幾周對歐元區的預期衝過頭... 現在忙著針對 ECB 仍然鷹派的事實重新定價。」

Aviva Investors 利率主管 Ed Hutchings 預期，從現在起，歐洲周邊國家的債券將「苦苦掙扎」，歐洲債券整體來說將受到打壓。

Fed 主席鮑爾則在周三警告，雖然美國通膨最近有降溫的跡象，但還沒走到打贏通膨戰役的時候。最新利率預測點狀圖顯示，明年利率最高將突破 5%，超過市場原本的預期。

鮑爾在 12 月會後記者會上強調，抗通膨之戰遠未結束。(圖: AFP)

Titan 資產管理公司投資長 John Leiper 說：「忘了耶誕行情吧... 今年的耶誕節，Fed 看起來比較像是討厭耶誕節的綠毛怪『格林奇』(The Grinch)。」

標普 500 周四下挫 2.49% 至 3895.75 點，觸及一個月低點。然而短短兩天前，由於美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 增幅小於市場預期，股市一度大漲，但政策轉向的希望很快就被鮑爾的鷹派表態澆熄了。

瑞士央行總裁尤丹 (Thomas Jordan) 也在周四升息 2 碼後強調，現在宣告解除通膨警告「還太早」。

主要央行今年來升息路徑，包括美國 (紅)、紐西蘭 (黑)、加拿大 (粉)、英國 (深紫)、澳洲 (綠)、挪威 (深藍)、瑞典 (黃)、歐元區 (淺藍)、瑞士 (橙)、日本 (淺紫)。圖取自路透

Legal & General 投資管理公司歐洲資深經濟學家 Hetal Mehta 說：「看起來主要央行，包括 Fed 在內，都試圖打消市場對利率已經觸頂的說法。」

美國 10 年期公債殖利率今年迄今仍累計上升 200 個基點，但單看第 4 季目前已下降 32 個低眼，可能創下 2020 年年初以來最大單季降幅。德國 10 年期公債殖利率今年來同樣上升 200 個基點，但本季迄今已下降近 50 個基點。這個發展違背了各國央行希望達到的金融情勢緊縮效果。

在周四的決策會後記者會中，拉加德提到金融情勢有必要進一步收緊，她說：「市場反彈代表金融情勢變得寬鬆，這和決策官員把利率升到限制經濟成長水準的想法是互相矛盾的。」