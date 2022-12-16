經濟衰退疑慮壟罩 美國港口11月進口貨櫃量暴減

美國大型港口 11 月的進口貨櫃量暴減，顯示商品進口正在加速下滑，並加深經濟益發深度衰退的疑慮。

洛杉磯港和長堤港是美國最繁忙的貨櫃輪港口，兩者 11 月合計處理 56 萬 6522 個進口標準 20 呎貨櫃，比去年 11 月減少 26%，且創 2020 年 3 月以來最低水準，當時正值疫情扼殺全球貿易。與 2019 年 11 月相比，兩大港處理的進口貨櫃量也少 9.8 萬個。

根據資料分析業者 Descartes Datamyne 的分析，全美各大港口 11 月進口貨櫃量比 10 月減少 12%，創 2016 年以來最大降幅。11 月的進口貨櫃總量為 195 萬個，創 2020 年 6 月以來單月最低紀錄，與去年同期相比減少 19.4%。

洛杉磯港執行主任 Gene Seroka 說：「全美的進口量都在下降。」

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 說，一些進口商為了避免去年缺貨情況重演，今年提早運送貨物。他們還擔心美國西岸碼頭工人的勞動協議談判會影響貨物裝卸，因此把部分貨物轉移到墨西哥灣沿岸和東岸的港口。

美國大型零售商如好市多 (COST-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US) 正在削減訂單。美國商務部周四 (15 日) 公布的 11 月零售銷售較 10 月減少 0.6%，創今年來最大降幅，顯示年底購物季剛開跑，消費者卻正在縮衣節食，不只減少添購電子設備和服飾，也開始削減生鮮雜貨、健康醫療和外食方面的開銷。

港口進口貨櫃量下滑的情況，已從西岸蔓延到東岸。喬治亞州薩凡納港 (Savannah)11 月的進口貨櫃量年減 7.6%，附近位於南卡羅萊納港的查爾斯頓港 (Charleston) 更陡降 21.8%。

Hackett Associates 創辦人 Ben Heckett 預測，美國港口未來六個月的貨運量，將下降到「一段時間不曾經歷過的水準」。

美國港口進口量每年年末通常會增加，因為進口商和製造商趕忙在中國 1 月農曆年的工廠停工之前進貨。

新加坡貨櫃船業者「海洋網聯船務」(ONE) 執行長 Jeremy Nixon 預測，由於海外買家需求減弱，中國和越南今年連假期間可能停工四到五個禮拜。

Nixon 認為，美國港口在明年上半年的景氣疲弱，但之後就會回溫，也許下半年就會回歸常態。