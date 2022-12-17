美國12月商業活動進一步萎縮 通膨壓力持續緩解

標普全球（S&P Global）周五（16 日）公布數據顯示，美國 12 月採購經理人指數（PMI）初值均不及預期，全落在 50 榮枯線下方，意味著聯準會（Fed）接連升息舉措已見效，需求大幅放緩，其中新訂單指數下滑至兩年半以來新低，不過需求疲軟同時也讓通膨壓力持續緩解。

美國 12 月 PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 46.2，低於市場預期 47.7，前值 47.7（2020 年 5 月以來新低）

服務業 PMI 初值報 44.4，低於市場預期 46.8，前值 46.2（今年 8 月以來新低，連續 6 個月萎縮）

綜合 PMI 初值報 44.6，低於市場預期 47.0，前值 46.4（2009 年以來新低）

美國 12 月 PMI 初值均不及預期，經濟衰退可能性增加，不過通膨有望持續降溫。(圖片：ZeroHedge；藍：製造業 PMI；綠：服務業 PMI；紅：花旗驚奇指數)

居高不下的通膨率和快速攀升的利率拖累商品與服務需求，其中製造商的新訂單指數從 11 月的 46.2 進一步下滑至 45.8，創 2020 年 5 月以來新低，而服務業新訂單指數也出現新冠疫情前幾個月以來最大降幅。

不過在需求疲軟的情況下，供應商交貨有所改善同時投入價格增速也有所放緩，顯示通膨壓力有所緩解以及供應鏈更加健康。投入價格綜合指數連續第七個月下滑，創兩年多以來最慢價格增速，而價格指數則降至 2020 年 10 月以來新低，反映出製造業與服務業狀況均有所改善。

值得注意的是，價格指數放緩似乎表明消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）近期溫和成長的態勢可能會延續到明年。

標普全球首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，12 月供應商交貨時間連續第二個月加速，此現象表明供應狀況正在改善，而且往往暗示定價權證從賣方轉向買方。另外，12 月的數據也顯示，美國聯準會（Fed）升息對通膨產生預期效果，但經濟成長正在上升，而衰退風險也跟著水漲船高。