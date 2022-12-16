12月紐約Fed製造業指數超預期降至-11.2 創8月以來新低

雖然美國 11 月通膨降溫，然而聯準會（Fed）可能正在面臨越來越棘手的局面，紐約聯準銀行周四（15 日）公布的 12 月 製造業指數驟降至 - 11.2，遠低於預期的 - 0.5，前值為 4.5，為今年 8 月以來最嚴重惡化，意味著美國經濟可能在衰退的泥淖中越陷越深。

值得注意的是，紐約 Fed 製造業指數嚴重惡化，意味著美國經濟心臟紐約州的製造業活動大幅減弱。與此同時，費城聯準銀行同日公布的 12 月製造業指數為 - 13.8，遠低於預期的 - 10，表現一樣慘淡。

觀察指數細項，所有指標均呈現不同程度的下滑，其中庫存量僅小幅成長，不過較上月出現較大跌幅，從 11 月的 16.5 點跌至 3.7 點，跌幅達 12.8。另外新訂單量下降 0.3 點、出貨量下降 2.7 點，而未成交訂單指數跌至 - 11.2，連續第六個月萎縮。

就業市場指標顯示溫和成長，勞動市場就業人數上升，雇傭指數從 12.2 點上升至 14；不過平均每周工作時間跌至 - 4.5。支付價格指數與上月持平為 50.5，接受價格指數下滑 2 點至 25.2。

展望未來，企業預估未來 6 個月的商業環境會有所改善，但樂觀情緒非常低迷，有 23% 的受訪者表示本月的情況會有所改善，34% 的受訪者認為狀況惡化。未來商業條件指數攀升 12 點，但仍處在低迷狀態。