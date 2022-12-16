〈美股早盤〉經濟衰退擔憂加劇 主要指數漲跌不一 道瓊跌逾180點

市場擔心主要央行繼續對抗通膨的決心將使經濟陷入衰退，另外美國 12 月製造業、服務業與綜合採購經理人指數（PMI）初值均不及預期，加深經濟衰退的擔憂，美股主要指數周五（16 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 180 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲 0.13%，標普 500 指數跌逾 0.4%，費城半導體指數漲 0.2%。

美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）重申，在通膨回落之至目標水準前，利率將在更長時間內維持在較高水準。這澆熄市場市場對較低的終點利率和明年可能降息的預期，同時也替全球經濟成長前景蒙上一層陰影。

目前經濟學家認為，美國經濟衰退的可能性為 60%、歐洲為 80%，而股市分析師已將這兩個地區的 12 個月企業盈利預期分別下調至 3 月和 7 月以來新低。與此同時，交易員還在消化糟糕的美國零售銷售和製造業數據，儘管就業市場依然強勁。

過去幾個月內，Fed 連續多次激進升息降低通膨，「經濟數據的壞消息是市場的好消息」的邏輯主導美股走勢。市場認為，較差的經濟數據意味著 Fed 取得一定對抗通膨的成果並因此歡呼。

然而，隨著市場對經濟衰退的恐懼超過通膨擔憂，上述邏輯已經逆轉。在周四疲軟的零售、製造業數據公布後，美股集體大跌，那指收跌 3.23%。投資人開始擔心 Fed 過度緊縮，將把美國經濟推入衰退。瑞銀等一票華爾街投行也警告，市場尚未完全替衰退定價，美股還將繼續下跌。

標普全球（S&P Global）周五公布的美國 12 月製造業 PMI 報 46.2，不及市場預期與前值的 47.7，服務業 PMI 表現也不及預期，僅報 44.4，遠低預期的 46.8 與前值的 46.2，而綜合 PMI 為 44.6，低於市場預期的 47.0 和前值的 46.4。

另外，美股周五迎「四巫日」（指四種衍生性金融商品到期結算），以歷史經驗來看，交易必定爆量，當天開盤和尾盤時分，商品價格和股市將會迎來劇烈震盪。

截至台北時間周五（16 日）22 時許：

標普 500 日線圖。(圖：鉅亨網)

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 4.61%，至每股 121.51 美元

臉書和 Instagram 母公司 Meta 獲摩根大通青睞，該投行將 Meta 股票評等從「中性」（neutral）上調至「增持」（overweight），原因包括成本控制加強以及蘋果隱私新規帶來的影響有所緩解。Meta 盤前股價上漲近 2%。

Adobe(ADBE-US) 早盤上漲 6.49%，至每股 350.04 美元

軟體公司 Adobe 上季營收、獲利表現亮眼，盤前股價上漲 4.6%。財報顯示，Adobe 上季營收報 45.3 億美元，符合市場預期，而經調整後每股獲利報 3.6 美元，優於市場預期。另外 Adobe 預估本季經調整後每股獲利介在 3.65 至 3.7 美元區間，優於市場預期的 3.65 美元；全年營收介在 191 億至 193 億美元，低於市場預期的 194 億美元，全年經調整後每股獲利介在 15.15 至 15.45 美元，預期為 15.31 美元。

埃森哲 (ACN-US) 早盤下跌 3.09%，至每股 272.44 美元

諮詢公司埃森哲（Accenture）盤前股價下跌 1.5%。儘管該公司上季營收獲利均優於預期，但第四季營收預測中值低於華爾街分析師預期，並表示美元走強將對其 2023 會計年度業績產生 5% 的影響。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月製造業 PMI 初值報 46.2，預期 47.7，預期 47.7

美國 12 月服務業 PMI 初值報 44.4，預期 46.8，預期 46.2

美國 12 月綜合 PMI 初值報 44.6，預期 47.0，預期 46.4

華爾街分析：

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 在一份報告中寫道，市場擔憂的是 Fed 升息的終點線仍未知，而除 Fed 之外歐洲央行（ECB）也在把利率拉升至限制性區間，在宏觀環境越來越不樂觀的情況下，緊縮政策無疑將引發經濟衰退，關鍵點是衰退程度輕微或嚴重。

貝萊德投資研究所資深投資策略師 Ann-Katrin Petersen 表示，各國央行開始承認，他們將不得不透過抑制經濟成長，可能策畫經濟衰退來引導通膨降溫。