〈美股早盤〉經濟衰退擔憂加劇 主要指數漲跌不一 道瓊跌逾180點

市場擔心主要央行繼續對抗通膨的決心將使經濟陷入衰退，另外美國 12 月製造業、服務業與綜合採購經理人指數（PMI）初值均不及預期，加深經濟衰退的擔憂，美股主要指數周五（16 日）漲跌互現。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 180 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲 0.13%，標普 500 指數跌逾 0.4%，費城半導體指數漲 0.2%。
美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）重申，在通膨回落之至目標水準前，利率將在更長時間內維持在較高水準。這澆熄市場市場對較低的終點利率和明年可能降息的預期，同時也替全球經濟成長前景蒙上一層陰影。
目前經濟學家認為，美國經濟衰退的可能性為 60%、歐洲為 80%，而股市分析師已將這兩個地區的 12 個月企業盈利預期分別下調至 3 月和 7 月以來新低。與此同時，交易員還在消化糟糕的美國零售銷售和製造業數據，儘管就業市場依然強勁。
過去幾個月內，Fed 連續多次激進升息降低通膨，「經濟數據的壞消息是市場的好消息」的邏輯主導美股走勢。市場認為，較差的經濟數據意味著 Fed 取得一定對抗通膨的成果並因此歡呼。
然而，隨著市場對經濟衰退的恐懼超過通膨擔憂，上述邏輯已經逆轉。在周四疲軟的零售、製造業數據公布後，美股集體大跌，那指收跌 3.23%。投資人開始擔心 Fed 過度緊縮，將把美國經濟推入衰退。瑞銀等一票華爾街投行也警告，市場尚未完全替衰退定價，美股還將繼續下跌。
標普全球（S&P Global）周五公布的美國 12 月製造業 PMI 報 46.2，不及市場預期與前值的 47.7，服務業 PMI 表現也不及預期，僅報 44.4，遠低預期的 46.8 與前值的 46.2，而綜合 PMI 為 44.6，低於市場預期的 47.0 和前值的 46.4。
另外，美股周五迎「四巫日」（指四種衍生性金融商品到期結算），以歷史經驗來看，交易必定爆量，當天開盤和尾盤時分，商品價格和股市將會迎來劇烈震盪。
截至台北時間周五（16 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 183.54 點或 0.55%，暫報 33,018.68 點
- 那斯達克綜合指數上漲 14.34 點或 0.13%，暫報 10,824.87 點
- 標普 500 指數下跌 16.67 點或 0.43%，暫報 3,879.08 點
- 費半上漲 5.36 點或 0.20%，暫報 2,666.76 點
- 台積電 ADR 上漲 0.06% 至每股 77.65 美元
- 10 年期美債殖利率升至 3.548%
- 紐約輕原油下跌 3.38% 至每桶 73.54 美元
- 布蘭特原油下跌 3.24% 至每桶 78.58 美元
- 黃金上漲 0.25% 至每盎司 1,792.30 美元
- 美元指數升至 104.22
焦點個股：
Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 4.61%，至每股 121.51 美元
臉書和 Instagram 母公司 Meta 獲摩根大通青睞，該投行將 Meta 股票評等從「中性」（neutral）上調至「增持」（overweight），原因包括成本控制加強以及蘋果隱私新規帶來的影響有所緩解。Meta 盤前股價上漲近 2%。
Adobe(ADBE-US) 早盤上漲 6.49%，至每股 350.04 美元
軟體公司 Adobe 上季營收、獲利表現亮眼，盤前股價上漲 4.6%。財報顯示，Adobe 上季營收報 45.3 億美元，符合市場預期，而經調整後每股獲利報 3.6 美元，優於市場預期。另外 Adobe 預估本季經調整後每股獲利介在 3.65 至 3.7 美元區間，優於市場預期的 3.65 美元；全年營收介在 191 億至 193 億美元，低於市場預期的 194 億美元，全年經調整後每股獲利介在 15.15 至 15.45 美元，預期為 15.31 美元。
埃森哲 (ACN-US) 早盤下跌 3.09%，至每股 272.44 美元
諮詢公司埃森哲（Accenture）盤前股價下跌 1.5%。儘管該公司上季營收獲利均優於預期，但第四季營收預測中值低於華爾街分析師預期，並表示美元走強將對其 2023 會計年度業績產生 5% 的影響。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 12 月製造業 PMI 初值報 46.2，預期 47.7，預期 47.7
- 美國 12 月服務業 PMI 初值報 44.4，預期 46.8，預期 46.2
- 美國 12 月綜合 PMI 初值報 44.6，預期 47.0，預期 46.4
華爾街分析：
SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 在一份報告中寫道，市場擔憂的是 Fed 升息的終點線仍未知，而除 Fed 之外歐洲央行（ECB）也在把利率拉升至限制性區間，在宏觀環境越來越不樂觀的情況下，緊縮政策無疑將引發經濟衰退，關鍵點是衰退程度輕微或嚴重。
貝萊德投資研究所資深投資策略師 Ann-Katrin Petersen 表示，各國央行開始承認，他們將不得不透過抑制經濟成長，可能策畫經濟衰退來引導通膨降溫。