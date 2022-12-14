標普市調：經濟衰退擔憂壓低美股風險偏好 然消費類股受青睞

信用評級機構標普全球 (S&P Global) 週二 (13 日) 表示，在擔憂經濟衰退的情況下，機構投資人對美股的風險偏好在 12 月大幅下降，但隨著通膨從多年高點回落，與消費者相關的股票似乎受到青睞。

標準普爾全球市場情報執行董事 Chris Williamson 在一份報告中表示，近 12.5% 受訪投資人預計美國會出現嚴重經濟衰退，另外 70% 投資人預計會出現溫和衰退，總經環境仍然是市場關注的一個關鍵問題。

Williamson 指出，投資人認為，總體經濟環境和美聯準會 (Fed) 升息將會是美股最主要面臨的阻力。

針對約 300 家機構投資人的調查，風險偏好指數已經落至 - 13%，創下去年 9 月份以來新低。

調查也顯示，82% 受訪者認為未來幾個月美國就會出現經濟衰退的情況，有 12% 認為將出現深度衰退，高於 7 月的 4%。

儘管風險偏好下跌，但調查報告中出現一個亮點，即投資人對消費必需品類股的情緒變得樂觀，而對非必需消費品類股的悲觀情緒也有所減弱，顯現出通膨降溫帶來的一些好處。

所有產業中，醫療保健類股的看漲情緒最高，取代了能源類股的寶座。但房地產仍然是最不受歡迎的類股，部分原因是利率上升的影響。

隨著 Fed 提升利率，標準普爾 500 指數在 2022 年陷入熊市，但是該指數今年的跌幅已收窄至 16% 左右，週二收盤價為 4,019.65 點。