數位廣告業將受衰退重創！Jefferies：華爾街未來兩年數位廣告支出預估太高

Jefferies 分析師 James Heaney 周四 (15 日) 研究報告指出，隨著美國經濟陷入低迷，華爾街對未來兩年數位廣告支出的預期共識恐怕太高。

Heaney 大幅下修 2023 年和 2024 年的數位廣告支出預估，使其預估較華爾街共識預期低 5% 至 10%。

Heaney 的觀點基於以下事實：廣告支出和國內生產總值 (GDP) 高度相關，而 Jefferies 預估 2023 年起將開始出現經濟衰退，並一直持續至 2024 年第三季。

Heaney 補充，當第四季財報季開始時，廣告業將又出現一輪財測調降潮，針對 3 月季度和 2023 全年度的財測會比原本預估更加負面。但由於該產業股票估值已經下跌 40% 至 80%，可望抵銷預估下調的衝擊，為股價提供下行保護。

Heaney 調降 Trade Desk (TTD-US) 和 Snap (SNAP-US) 股票評級，自「買進」降至「續抱」，目標價分別自 65 美元和 12 美元下調至 55 美元和 10 美元。

針對 Trade Desk ，分析師寫道，「該公司基本面一流，但此點已被高估值抵消。」

Heaney 認為，Trade Desk 是在廣告預算自有線電視轉向聯網電視的趨勢中，操盤的最佳選擇之一，但該股已是同類股中估值最高者，完全反映產業的順風。他估計 Trade Desk 明年營收將增長 9%，遠低於華爾街共識的 20% 增長率。

Heaney 也認為 Snap 的共識預估太高，預估該公司明年營收僅增長 2%，而非華爾街共識預估的 9% 增長率。

分析師維持 Pubmatic (PUBM-US) 股票「續抱」評級，但目標價自 16 美元下降至 15 美元，因為他認為該公司 2023 年不會增長，因為該公司對展示廣告市場的曝險很高。

在該類股中，他給予 Integral Ad Science (IAS-US) 「買進」評級，理由是該股估值較最接近的同業 DoubleVerify Holdings (DV-US) 估值折價 50%。

Heaney 表示，雖然 Integral 並非倖免於經濟衰退，但其廣告驗證和測量產品更像是「必須擁有」而非「擁有也不錯」的產品。

Trade Desk 週四重挫 8.17%，收每股 46.78 美元；Snap 下挫 8.18%，收每股 8.76 美元；Integral 下跌 2.24%，收每股 9.15 美元；Pubmatic 大跌 4.34%，收每股 13.01 美元。