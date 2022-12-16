分析師：美國銀行股有望在明年上漲高達50%

富國銀行 (Wells Fargowe) 資深銀行業分析師 Mike Mayo 對大型銀行股持樂觀態度，他認為即使美國經濟落入經濟衰退，美國銀行股仍有望在 2023 年大漲 50%。

Mayo 指出，若是美國經濟溫和衰退，可能會為銀行股帶來近 30 年以來最好的一年，因為升息有助提升利潤。此外，在 2008 年金融危機後的改革之後，銀行面臨的信貸風險已經降低。

Mayo 說道，在即將到來的經濟衰退中，銀行的表現應該比現代歷史上的任何一次衰退的時候都好，銀行業已經為這一刻做了十多年的準備。

包含美國部分大型銀行成分股的 KBW 銀行指數今年以來已經下跌超過 27%。歷史數據來看，該指數唯一在一年內上漲超過 50% 的是在 1995 年。

Mayo 看好的銀行股包含美國銀行 (BAC-US)、美國合眾銀行 (UBS-US) 和 PNC 金融集團 (PNC-US)，這三檔股票今年以來都至少下跌 24%。他也補充表示，如果地緣政治緊張局勢出現緩解，花旗集團 (C-US) 也可能將表現良好。

美券商 Oppenheimer 分析師 Christ Kotowski 先前表示，儘管近期市場波動，美國金融機構的股價低廉，持續提供穩固的買進機會。

他指出，今年美國金融業的基本面趨勢總體有利，銀行應可成功應對充滿挑戰的宏觀經濟環境。「只要不存在重大信用問題，銀行就比大多數產業更有能力應對市場波動時期並保持回報。」他認為金融機構股價被「嚴重低估」。