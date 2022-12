縱使菜單價格飆升 美國高階餐廳仍一位難求

豪華餐廳再度受到歡迎,訂位量飆升,即使菜單價格也同步大漲。

在芝加哥的米其林星級餐廳 Boka,訂位量已恢復到疫情前水平。但兩人份烤乾熟成鴨內售價 110 美元,比兩年前高出 22%。

Boka Restaurant Group 聯合創始人波安姆 (Kevin Boehm) 說,客人們會舉辦 20 到 30 人更溫馨的聚會,而不是 75 到 150 人的大型派對。

Charlie Palmer Steak NYC 連鎖店銷售總監楊恩 (Thomas Young) 表示,私人活動訂位也在增加,但更多新客戶只想預訂可容納 30 至 75 人的房間,而不是 200 人。

在新冠疫情遏制措施在 2020 年關閉餐廳,以及該病毒的 Omicron 變種病毒在 2021 年阻礙聚會之後,即使菜單價格上漲且經濟衰退迫在眉睫,但豪華餐廳今年仍可再次舉辦假日派對。

波安姆說:「今年人們重新齊聚一堂的情況非常令人興奮,這與人們重返辦公室相吻合。」

強勁的餐廳訂位顯示人們對支出和經濟持樂觀態度,這是個正面的訊號,即使 Meta Platforms Inc (META-US)、Amazon.com Inc (AMZN-US)、DoorDash Inc (DASH-US)、還有包括摩根士丹利 (MS-US) 在內的銀行和其他雇主在過去幾周宣布了大規模裁員。

在知名牛排連鎖店 Smith & Wollensky 的波士頓分店,由於牛肉成本上漲,一份 10 盎司的咖啡和可可醬菲力牛排套餐現在售價 65 美元,比 2020 年高出 18%。

根據 Knapp Track 數據,由於菜單價格上漲和客流量增加,11 月美國高端牛排館的同店銷售額較 2019 年高出 17.4%。

Refinitiv 數據顯示,本季 Ruth"s Chris Steak House 所有者 Ruth"s Hospitality Group Inc (RUTH-US) 可望實現 5.4% 的可比銷售額成長。

食客仍願外出就餐的部分原因是雜貨成本漲幅甚至超過了在餐廳用餐的成本。根據美國農業部 11 月的預測,到 2022 年,在家吃的雜貨成本預計將上漲 11%-12%,而餐廳食品價格預計將上漲 7-8%。

許多獨立餐廳也仍未將菜單價格提高到足以抵消較高的商品成本,以免嚇跑食客。

位於加州聖莫尼卡的法國小酒館 Pasjoli 營運長辛恩 (Ann Hsing) 在談到通貨膨脹時說,「我們追不上它。」

火雞、奶油、松露和油菜籽的價格都上漲 3 倍以上,促使 Pasjoli 將今年感恩節外賣盒的價格較去年提高約 40% 至 140 美元。 她說,Pasjoli 的電子郵件信箱裡塞滿了索取私人活動訊息的請求。

根據 OpenTable 的數據,總體而言,美國的感恩節訂位量比去年成長 6%,與疫情前水平相比基本持平。這項數據通常是假期剩餘時間的訊號。

OpenTable CEO 蘇黛比 (Debby Soo, 音譯) 表示:「除了其他一些類似疫情外部事件,我們非常看好這個假期的需求。」

紐約最具代表性的中央公園 Tavern on the Green 在 2020 年大部分時間裡關閉,去年許多人因 Omicron 取消了在那裡的假日派對。

店主凱奧拉 (Jim Caiola) 說,現在,遊客和食客正在彌補多年失去的體驗,他們並沒有因為巧克力花生醬熔岩蛋糕售價 16 美元而被嚇跑,這個價格比 2020 年 1 月高出 14%。訂位水平高於 2019 年。

他說,「感覺棒極了。我充滿希望。」