LINE熱點結盟inline 擴大訂位服務導入逾5000家餐廳

社群軟體 LINE 旗下在地行動指南 LINE 熱點今 (13) 日宣布，與餐廳訂候位系統 inline 正式合作，LINE 表示，即日起用戶透過 LINE 熱點就能一鍵查找並使用 inline 接受訂位的知名餐廳，進一步將生態圈服務延伸至線上訂位，首波預計導入逾 5000 家知名餐廳。

LINE 是在 2019 年 10 月推出 LINE 熱點，提供吃喝玩樂生活情報，LINE 台灣 LINE 熱點事業部總監余欣蓬表示，餐廳一直都是用戶最喜歡關注、分享的資訊類型，很高興能與 inline 合作、服務對接，串起地點查找、內容推薦、實際訂位等，打造生態圈分享擴散的創新合作模式。

inline 台灣區總經理蕭至瑋則指出，inline 與 LINE 熱點合作後，雙方將能打造雙贏局勢，餐廳也可望增加曝光管道及機會，而第一階段 inline 預計將有近 5000 家名店，包含教父牛排、金色三麥、王品集團旗下餐廳等加入 LINE 熱點的訂位與訂餐服務。

LINE 表示，LINE 熱點是以成為台灣用戶在 LINE 中的在地行動指南為目標，持續布建台灣在地店家、景點等各種實體場景資訊，目前 LINE 熱點每月用戶數已來到 700 萬，近期也推出類微網誌的使用者生成內容 (UGC)「口袋名單」功能，5 月上線以來也累積建立近 6000 篇口袋名單。