〈美股早盤〉Fed亮出鷹爪 市場轉鴿預期破滅 道瓊跌近700點

美國聯準會（Fed）展露對抗通膨決心，表示將持續收緊貨幣政策且利率長時間內會保持在高峰，明年終點利率可能遠高於其先前預期，強硬的鷹派論調打消投資人對升息周期接近尾聲的希望，美股主要指數周四（15 日）開低走低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 700 點或 2%，那斯達克綜合指數跌逾 270 點或近 2.5%，標普 500 指數跌逾 2%，費城半導體指數跌近 3.7%。

Fed 維持鷹派立場表示利率會在長時間內維持在較高水準，終點利率將遠高於其先前預測，市場對 Fed 轉鴿預期破滅，股市結束日前通膨降溫提振的漲勢走跌。Fed 主席鮑爾重申，儘管大眾對失業和經濟衰退的擔憂日益加劇，但央行不會在打通膨方面退縮。

繼 Fed 宣布升息 2 碼（50 個基點）後，歐洲央行（ECB）、英國央行（BOE）周四也雙雙宣布升息 2 碼，其中歐洲央行還宣布將在明年 3 月啟動量化緊縮（QT）計畫，而英國央行升息兩碼後將其政策利率從 3% 提高至 3.5%，利率達到 2008 年 10 月以來新高。

數據方面，美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 21.1 萬人，創今年 9 月以來新低，較修正後前值 23.1 萬減少 2 萬人，低於市場預期的 23 萬人；續領人數報 167.1 萬人，符合市場預期，較修正後前值增加 1,000 人，數據顯示美國經濟疲軟之際，就業市場仍展現彈性。

美國商務部同日公布的 11 月零售銷售月減 0.6%，低於市場預期的 - 0.2%，前值為 1.3%，創去年 12 月以來最慢增速。值得注意的是，扣除汽車和汽油後，11 月核心零售銷售月減 0.2%，低於市場預期的 0.2%，前值為 0.9%，是今年 3 月以來首次下滑。數據顯示高漲的通膨持續蠶食美國消費者的錢包。

此外，紐約聯準銀行也在周四公布的數據顯示，12 月 Fed 製造業指數從 11 月的 4.5 暴跌至 - 11.2，預期為 - 0.5，與前值相比降幅近 16 點，為自 8 月以來最嚴重的惡化，意味著美國經濟心臟紐約州的製造業活動大幅減弱。同時費城 12 月 Fed 製造業指數也不及預期，報 - 13.8，預期為 - 10。

截至台北時間周四（15 日）22 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.19%，至每股 160.24 美元

特斯拉盤前股價下跌 1.2%，此前美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，馬斯克再度出售 36 億美元的股票。截至昨日收盤，該股年初迄今已下跌 55%。

Novavax(NVAX-US) 早盤下跌 18.34%，至每股 14.07 美元

製藥公司 Novavax 盤前股價下跌逾 9%，此前該公司宣布發行 1.25 億美元普通股和 1.25 億美元可轉換債券。

威騰電子 (WDC-US) 早盤下跌 8.76%，至每股 32.66 美元

華爾街投行高盛將威騰電子（Western Digital）股票評等從「中性」（neutral）下調至「賣出」（sell），此舉意味著快閃記憶體市場持續低迷。威騰電盤前股價下跌近 5%。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月零售銷售月率報 - 0.6%，預期 - 0.1%，前值 1.3%

美國 11 月零售銷售年率報 8.07%，前值 7.35%

美國 11 月核心零售銷售月率報 - 0.2%，預期 0.2%，1.3%

美國上周初領失業金人數報 21.1 萬人，預期 23 萬人，前值 23.1 萬人

美國上周續領失業金人數報 167.1 萬人，預期 167.1 萬人，前值 167 萬人

美國 11 月工業生產月率報 - 0.2%，預期 - 0.1%，前值 - 0.1%

美國 12 月費城 Fed 製造業指數報 - 13.8，預期 - 10，前值 - 19.4

美國 12 月紐約 Fed 製造業指數報 - 11.2，預期 - 1，前值 4.5

華爾街分析：

Brandywine Global Investment Management 基金經理 Jack McIntyre 表示，Fed 立場比市場預期強硬，似乎希望金融市場近一步緊縮，這基本上意味著他們希望股市下跌。

瑞銀投資長 Mark Haefele 表示，Fed 的鷹派語調意味著股是不可能持續上漲，儘管明年貨幣政策和經濟成長將出現轉捩點，但 Fed 暗示持續升息的狀況下，美股不具持續反彈條件。