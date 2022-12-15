美股盤前：鮑威爾鷹派言論，美股盤前持續下殺、馬斯克再賣35億美金特斯拉股票!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 28 分)：

道瓊指數：下跌 204 點，跌幅 -0.60% 至 34035。

那斯達克 100 指數：下跌 128.25，跌幅 -1.08% 至 11740.75。

標普 500 指數：下跌 32.25，跌幅 -0.80% 至 3998.50。

【今日總經】美國零售銷售、美國費城聯準製造業指數。

昨日美國聯準會如市場預期的宣布升息 2 碼，將政策利率區間上調至 4.25%~4.5%。但鮑威爾在會後記者會上的鷹派言論，表示政策利率將維持在高檔一段時間，恐將減少軟著陸的可能性。再加上從點陣圖來看終端利率預估將在 5%~5.25%，比原先市場預期的還要高導致昨日美股最後三大指數全面收黑。

二、美股盤前重點

1. 嬌生 (JNJ.US) 和默克 (MRK.US) 研發的埃博拉疫苗在兒童和成人中產生持久抗體：昨日嬌生和默克研發的埃博拉疫苗公布其研究成果，此疫苗施打在兒童和成人身上皆是安全的，且據在西非的研究數據顯示，兩家公司研發的疫苗在第一次接種 14 天後就產生抗體，並在一年內，兒童和成人身上皆能檢測到不同水平的抗體。（延伸推薦閱讀：美股怎麼買？複委託開戶流程告訴您！）

2. 馬斯克本週再出售 35 億美元的特斯拉股票：特斯拉在今年宣布併購推特，並在 8 月股票分割後，股價就開始不斷的往下掉。自 9 月底以來，特斯拉股價跌幅已達 40%，而標普則上漲 12%。昨日再下滑 2.58% 後，特斯拉股票市值罕見跌破 5000 億美元，今日上午再爆出本週馬斯克再出售 35 億美元的特斯拉股票，為馬斯克併購推特後第二次出售特斯拉股票。

另外，特斯拉已讓柏林工廠準備好迎接三班制，最快將於明天開始實施。三班制中，將每 8 小時輪換一個班次，三個班次開始時間將為 6 點、14 點和 22 點，此將實現 24 小時運作。

3. 微軟將為歐盟客戶推出『數據邊界』：歐盟自 2018 年推出保戶用戶隱私通用數據保護條例 (GDPR) 以來，大企業對客戶數據的國際流動更加警慎。為支持歐盟和歐洲自由貿易聯盟客戶的需求，今日微軟表示，自明年 1 月 1 日起，其歐盟客戶將能夠在該地區處理和存儲部分數據，歐盟數據的分階段推出將適用所有微軟的核心雲服務，包含 Azure、Microsoft 365、Power Platform 和 Power BI 平台。此將大大減少將數據流出歐洲，此將在產業內領先建立數據駐留解決方案。

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