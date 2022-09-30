iCHEF今年營運看增2成 推總部系統助餐廳集團化升級

智慧餐飲科技品牌 iCHEF(資廚管理顧問) 邁入第十年，共同創辦人程開佑今 (30) 日表示，疫情對餐飲業的影響將逐步進入尾聲，業者對第四季營運也多持樂觀看法，iCHEF 看好近年餐飲集團化趨勢，再推總部系統功能，並攜手數立國際 (SourceLimit) 與專業會計處理中心 IT 整合，可望助推營運再成長，估今年營運將與往年相同保持 20% 成長，長期公開發行 (IPO) 的目標也不變。

程開佑表示，近年 iCHEF 營運保持成長，且持續獲利，雖然過去幾年餐飲業面臨疫情衝擊，但觀察訂閱制雲端 POS 在市場逐步進入主流，不光規模持續擴大也獲政府政策面補助，同時凸顯疫情帶動數位化、線上線上一體化發展需求。

展望今年，程開佑認為，iCHEF 到年底將可望維持過往每年至少 20% 的成長目標，這次新推出的總部系統功能屬於既有模組的升級版，可望呼應餐飲業集團化趨勢，目前已有超過 10 個品牌使用，至於海外布局上，則會強化在台灣、香港、新加坡等既有市場布局。

iCHEF 今日也公布最新餐飲景氣體感調查，針對第四季營運展望，多店型態的餐飲業者有約 39% 認為總營業額將會提升，單店型態的則僅有 16%，在獲利表現上，多店型態、單店業者則各有 17%、9% 認為獲利將回升，不過營收與獲利比重不同，也反映業者預期通膨將導致物價成本上漲、侵蝕獲利。

面對餐飲業集團化趨勢，iCHEF 推出總部系統功能，即日起上線，每店每月最低 500 元即可在既有 iCHEF 系統進行升級，將有助小餐廳集團化升級，除提供全新管理報表設計、4K 高解析度交易資料 API 供 ERP 整合外，這次也與財會服務新創數立國際 SourceLimit 合作，強化管帳與報稅。

數立國際創辦人黃鳳純曾任西門子東北亞財務長，她表示，很多中小型餐飲集團並不知道業界常見做法，有多少隱形成本與風險，數立與 iCHEF 合作整合，透過中央會計服務，小公司也能享有大公司的科技工具，讓專業財務服務不再是奢侈品。