航空城效應 世紀鋼 6.51億元買大園農地創區域最大筆交易

依公開資訊觀測站最新公告顯示，上市鋼鐵大廠世紀鋼 (9958-TW) 砸下 6.51 億元，購買大園區航空城客運園區附近，鄰近大觀路的 14 筆土地，這筆交易土地位於居善醫院旁，總面積約 1 萬 5917.1 坪，主要為農業區土地，換算單坪約 4.09 萬元，成為實價登錄上路以來，大園區南港段面積最大的土地交易記錄。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，世紀鋼大力度砸下 6.51 億元，向自然人買下的大園區南港段 241、286、283、329、335、347、349、360、344、211、162、204、262、223 地號等 14 筆土地，其中有 2 筆道路用地、1 筆水利用地，其餘 11 筆皆為一般農業地，整樁交易換算單價每坪 4.09 萬元，現今土地為空地；該地居航空城計畫區、航空城客運園區、草漯重劃區之間的要塞位置，產業利多豐厚，有機會成為桃園房市的明日之星。

江怡慧分析，世紀鋼砸大錢購地，顯見看好航空城計劃發展，以及桃園人口紅利持續成長，因此重金卡位投資非營業用不動產，進行後續變更產業園區計劃。該公司因已在桃園市觀音設有世紀離岸風電產業園區，如今持續在桃園海線砸大錢，購入客貨運園區旁的大片土地，不排除是為串連綠能相關產業發展作布局。

江怡慧指出，全台最大開發計劃「桃園航空城」已全面啟動，且繼鬼城青埔高鐵特區翻紅後，素有下一個青埔之稱的「航空城客運園區」亦受到關注！進一步觀察桃園不動產 e 指通統計，航空城客運園區近年房價如騰雲駕霧，各類型住宅不論新舊大樓或是透天厝的產品，5 來房價最少漲了近 4 成，新大樓產品更是漲勢洶洶，漲幅高達 57.7%。

台灣房屋航空城直營門市店長徐國強表示，大園的航空城客運園區，是近年轉紅的新興區域，當地新大樓今年平均房價已突破 2 字頭，中古大樓平均房價則還可見一字頭，在一片漲聲四起的桃園房市中，因房價親民而更具魅力，也吸引了不少觀音、大園以及在機場周邊就業者前來此購屋。