指數地震，資金轉向中小型股，營收強勢、題材股走強；電腦處理器怎麼誕生的？

一、台積電盤一度填息！中小資金四溢，題材股遍地開花

1. 台積電填權息，指數由黑翻紅

美國聯準會暗示明年不降息引發科技股回落，令台股早盤承壓下跌，而本日除息 2.5 元的護國神山台積電同步走弱，但盤中買盤積極，由黑翻紅，也是帶動指數開低走高翻紅的最大關鍵，當前上漲約 10 點，預估量為 1974 億。

集中市場多方指標：

(2330-TW) 台積電、(1301-TW) 台塑、(9910-TW) 豐泰、(5871-TW) 中租 - KY、(2376-TW) 技嘉

造成盤面壓抑：

(2454-TW) 聯發科、(2207-TW) 和泰車、(2317-TW) 鴻海、(1590-TW) 亞德客 - KY、(2882-TW) 國泰金。

櫃買市場多方指標：

(5903-TW) 全家、(8069-TW) 元太、(6146-TW) 耕興、(8299-TW) 群聯、(3293-TW) 鈊象。

拖累盤面則為：

(4743-TW) 合一、(5274-TW) 信驊、(6589-TW) 台康生技、(5347-TW) 世界先進、(3529-TW) 力旺。

除了台積電外，近期盤面資金多以防禦型亦或營運動能佳的題材股較有表現，顯示市場對行情看法稍見分歧，且 (2454-TW) 聯發科的疲軟使得 IC 設計普遍表現較差，但台積電填息可望進一步激勵市場信心，延續多方行情。

中小資金四溢，題材股遍地開花

近來市場對於具營運動能的題材個股相較青睞，而本日盤面強勢族群主要有板卡概念、解封概念、散裝航運、軍工概念。

1. 新一代顯卡推出，激勵板卡族群普漲 3.41%。

先前板卡族群因 (3515-TW) 華擎表示加速庫存去話，且看好伺服器與工業電腦 (IPC) 動能，迎來一波行情。

隨著整體顯卡市場庫存因價格止跌、去化速度也顯著提升，加上不論是超微或輝達皆推出新一代顯卡，令市場預期板卡廠營運將出現曙光。

(3515-TW) 華擎、(2376-TW) 技嘉、(2465-TW) 麗臺、(6150-TW) 憾訊、(2399-TW) 映泰等個股在本日走強，但過往顯卡需求大都來自虛擬貨幣的挖礦需求，在乙太幣更改演算法不需使用顯卡的背景下，未來營運動能能否持續成長，值得觀察。

2. 鬆綁首月出國人數暴增 5.6 倍，報復性出遊潮現！(2731-TW) 雄獅漲停解封概念股強勢

疫情趨緩，邊境鬆綁帶動出國潮，根據交通部觀光局最新統計，在邊境解封首月（2022 年 10 月）國人出國人次高達 17 萬 2319 人，比去年同期成長了 5.6 倍，其中前往日本的有 3 萬 6880 人最多，其次為美國 2 萬 1217 人，顯示國人已被悶壞，也令市場對旅行業等解封相關股有所想像。

(2731-TW)雄獅、(2719-TW)燦星旅、(2734-TW)易飛網、(2473-TW)山富、(2745-TW)五福等個股均走強，也帶動同為解封概念的 (5704-TW) 老爺知、(3252-TW)海灣、(2722-TW)夏都等飯店股同步走強。

3. 錢進傳產，散裝強勢，鋼鐵比重升溫

本日電子類股普遍較無表現，主要是資金除題材股外，也同步轉進傳產，其中散裝航運、鋼鐵是為本日漲幅最齊的指標

其中慧洋 KY，11 月營業利益率 33.9%，第四季獲利雖然較第三季下滑，全年仍逼近 EPS 15 元，按過往配息 5 成推算，現金殖利率可望達 12%，成為散裝漲勢最強個股，也帶動包含 (2606-TW) 裕民、(5608-TW)四維航等個股走強。

除此之外，(2014-TW) 中鴻再度走強，領軍包含、(2028-TW) 威致、(2031-TW) 新光鋼等個股成為盤勢焦點之一，本日鋼鐵資金比重達到近 5%，鋼鐵人後續比重能否增溫，就是短期可以留意的方向。

二、生活聊產業－電腦處理器是怎麼誕生的？

走進光華商場，店員經常依據效能、價格來介紹電腦的周邊配件，而決定一台電腦好壞的關鍵，即為電腦的大腦－核心處理器 (CPU)

那麼一顆處理器，究竟是怎麼誕生的呢？

一棟建築物從無到有必須先有設計圖、再者製造、最後則是成品，而成品後就必須驗收。

一顆 CPU 的製造也就得經過如此繁瑣的製造過程。

首先由 IC 設計設計電路圖，接著交付給晶圓代工廠進行代工，最後依據封裝類型的不同進行封裝，然後就成了我們眼前所見的零件。

以 CPU 而言，由於製程不斷演進，電晶體密度提高令運算速度加快，但同時也令發熱量大，因此 CPU 多採覆晶封裝的方式 (晶片封裝時面朝上)，並就在晶片上層放上一個鐵蓋封裝，方便更快速的散熱 (即為均熱片)

同時也因運算效能提升、高速傳輸需求加劇，電路複雜度的增加等因素，對載板的需求就更加嚴苛，這也是為什麼 ABF 載板沉寂多年後再度興起的因素之一。

(延伸閱讀：ABF 載板是什麼？ABF 概念股有哪些？)

而整個 CPU 廠商主要為超微、英特爾，但周邊相關概念股與供應鏈則是非常多，舉例而言包含處理器周邊包含 (3653-TW) 健策、(3533-TW)嘉澤、(3037-TW)欣興、(8046-TW)南電等個股，雖然本年度受到消費性電子疲軟的影響，多數廠商其股價表現大都不如預期，但目前市場普遍認為伺服器仍具營運動能，因此就趨勢而言相關個股仍是可以留意的方向。

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