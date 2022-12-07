〈房產〉新北市5大人口增長區房市表現亮麗 林口、淡水萬人湧入獲看好

台北市高房價居大不易，使得許多民眾紛紛往新北市移動。房仲業者統計 2018 年至 2022 年 5 年來，新北市 29 個行政區之中，林口、淡水、汐止、五股和鶯歌 5 個行政區人口成長最為顯著，也促進區域房市的熱絡。其中林口人口成長最多，帶動房價上漲 28.3%。

根據新北市政府民政局資料，林口區近 5 年人口增加 1 萬 7720 人，5 年內人口成長率高達 16%，數量和增幅皆位居新北市第一名。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近幾年來隨著工業園區、捷運等重大建設的陸續到位、人口大量遷入，林口房價也隨之水漲船高。2018 年林口住宅平均單價為 25.4 萬元，到了 2022 年單價已到 32.6 萬元，漲幅高達 28.3%。

至於未來，林口的發展仍值得期待。國際知名半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）已宣布將進駐新北市林口工一市地重劃區的產業專用區，其他相關企業、協力廠商也預計進駐。以艾司摩爾為首的產業聚落，不僅將帶來眾多就業機會，也有望帶動強大消費動能，林口房市未來可期。

而新北市淡水區 5 年來以 1.3 萬的人口增長量位居第二，但以 2654 件的房市交易件數榮登新北市人口增長前五名之首；陳金萍表示，淡水除了擁有生活機能完整的舊市區，支撐起穩定的基本房市交易量之外，開發已久的淡海新市鎮第一期，隨著量販店、百貨商場的進駐，以及輕軌和淡江大橋的建設，生活機能逐漸完備，使得人口不斷遷入。根據內政部最新數據，2022 年第 2 季淡水區的新建餘屋 (待售) 住宅宅數就去年同季下降 31%。原本被戲稱為鬼城的淡海新市鎮，有望迎來大翻轉。

陳金萍也點出，淡海新市鎮持續有建案推出，房屋供給量大。因此淡水區的交易量雖多，但 5 年來 18.1% 的房價漲幅卻是新北市 5 大人口增長行政區中最小的。2022 年淡水區的平均單價為 25.5 萬，尚未破 30 萬元大關，就房價而言仍頗具競爭力。房價相對親民和房屋選擇多的淡水區，對有意購屋的民眾不失為好選項。

另外一處房價仍有 2 字頭的區域，便是鶯歌區。陳金萍表示，鶯歌過往是新北市房價相對低廉的蛋白區，但隨著交通建設和區域發展，房價有迅速抬升的跡象。未來新北捷運三鶯線完成後，從鶯歌搭乘捷運可直接抵達台北捷運藍線的捷運頂埔站，便利北市交通往返。除了交通建設，新北市政府也推出「三鶯文創整合計畫」，將在鶯歌興建「新北市美術館」，打造「鶯歌藝術城」，進一步活化區域，未來也將帶動房市的熱潮。根據實價登錄數據，鶯歌區住宅的平均單價已從 2018 年的 18.1 萬元，迅速攀升至 23.4 萬元，漲幅高達 29.3%。漲幅雖然驚人，但是單價仍是相對親民的 2 字頭。

汐止區和五股區分別是新北市人口增長數的第三和第四名。汐止區緊鄰台北市南港區，但是兩地房價相差巨大，因此吸引不少在南港地區工作的民眾至汐止置產，房市交易熱絡，平均單價也從 28.9 萬元漲至 35.3 萬元。五股區是新北市的房價凹陷區，但是鄰近蘆洲和新莊的優勢，以及未來五股泰山輕軌等建設利多，也吸引許多民眾和首購族前來購屋。五股區近 5 年來住宅平均單價從 24.2 萬元漲至 30.8 萬元，漲幅達 27.3%。