盤中速報 - 撼訊(6150)股價拉至漲停，漲停價81.6元，成交26,958張

撼訊(6150-TW)15日11:46上漲7.4元，股價漲停報81.6元，委買1,340張，成交26,958張。

主要業務為顯示卡。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲2.88%。

撼訊(6150-TW)近5日股價上漲14.33%，櫃買指數上漲1.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

三大法人合計買賣超：+393 張

外資買賣超：+331 張

投信買賣超：0 張

自營商買賣超：+62 張

融資增減：-129 張

融券增減：+224 張

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