盤中速報 - 撼訊(6150)股價拉至漲停，漲停價81.6元，成交26,958張

撼訊(6150-TW)15日11:46上漲7.4元，股價漲停報81.6元，委買1,340張，成交26,958張。
主要業務為顯示卡。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲2.88%。
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲14.33%，櫃買指數上漲1.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+393 張
- 外資買賣超：+331 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+62 張
- 融資增減：-129 張
- 融券增減：+224 張
最新相關新聞
撼訊(6150-TW)15日11:46上漲7.4元，股價漲停報81.6元，委買1,340張，成交26,958張。
主要業務為顯示卡。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲2.88%。
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲14.33%，櫃買指數上漲1.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.59%
$12,759
原投組報酬率
+19.15%
$11,915
投組標的成分
40%
3027
20%
8996
20%
4102
10%
5225
10%