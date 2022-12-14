〈中華電衝ESG〉攜手關鍵供應商 簽零排放承諾書

中華電 (2412-TW) 為達到 2050 年達到淨零碳排，除了內部積極調整外，也攜手 35 家上下游關鍵供應商共同簽署「響應中華電信淨零排放承諾書」，透過合作交流來推動淨零策略，甚至是異業結盟。

總經理郭水義指出，企業淨零排放已成為世界趨勢，也是政府、企業的共識，尤其台灣以出口貿易型態為主，在淨零趨勢下，企業如何強化評估、鑑別及管理氣候風險的能力，將會被放大檢視，供應鏈的低碳轉型能力，未來將會成為基本的「生存力」。

中華電信 2022 年共有 35 家關鍵供應商，共同簽署「響應中華電信淨零排放承諾書」，內容包括於 2030 年減碳 50%(相較 2020 年)，2050 年達到淨零排放，供應商同時將訂定自身減碳目標與做法，善盡中華電信供應鏈夥伴責任，一起為 2050 年達到淨零排放努力。

中華電信於 2018 年領先電信業，率先提出「永續供應鏈倡議」與《永續低碳聯盟》合作，導入「供應商永續分級」制度，訂定符合電信業 ESG 的稽核規範，委託獨立第三方 SGS-Taiwan 進行供應商夥伴現地稽核，將供應商夥伴的 ESG 績效進行分級管理。

展望未來，中華電指出，供應鏈的低碳轉型能力是中華電信發展「永續低碳產品服務，邁向淨零排放」的重要關鍵。中華電信將持續在 5G 高網速、大數據、資安等技術資源的基礎下，透過強化與供應鏈的永續夥伴關係，積極推動國際化，掌握這波永續低碳轉型契機，除跟供應商夥伴一起力拼低碳商機外，也要為台灣社會創造永續、低碳及便利數位生活。