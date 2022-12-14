〈英業達5G實驗室〉攜手英特爾、微軟 目標成首個取得5G專網執照的企業團體

英業達 (2356-TW) 今 (14) 日攜手英特爾 (INTC-US)、微軟(MSFT-US) 共同舉行 5G Next Lab 開幕儀式，展示 AI 整合的 5G 連接解決方案，目前更已在英業達士林、林口廠區試驗，未來則會鎖定智慧工廠、智慧家庭、智慧醫療、智慧交通等領域應用，英業達也力拚成為全台首個取得 5G 專網執照的企業團體。

英業達創辦人葉國一次子葉力誠今日以集團策略長身分出席活動，他表示，5G 專網與法規限制規範有關，目前由數位發展部主責，不過英業達自測試規則出來後就是首個向政府申請測試證照的企業團體，因此未來隨法規限制更加完善、出爐後，也將力拚成為首個取得 5G 企業專網執照的企業團體。

葉力誠說，未來集團希望將在台灣的智慧製造經驗輸出海外，直言全球工廠走向智慧化是必然趨勢，但最大問題與困難是要符合當地法規，目前來看，日本、台灣法規相對完善。

英業達董事長卓桐華則說，台灣是智慧製造絕佳示範應用場域，除生態系完整外，台灣廠商、客戶都很挑剔，預期相關應用經驗將能「立足台灣、放眼全球」，而英業達同樣在自家工廠採用，經過驗證也帶來好的投資報酬率，

英業達 5G 連接解決方案是建立在英特爾晶片、微軟核心網路軟體上，將可適用在 5G 公網、專網上，而成立 5G Next Lab 也希望為生態系夥伴提供一個工作空間，以進行端到端的產業解決方案整合，同時提供展示空間來展示、講述解決方案。

另一方面，英業達今日也與新漢 (8234-TW)、趨勢科技、微軟簽署四方合作備忘錄 (MOU)，揭示共同釋放 5G 具體價值、加速製造業數位轉型的強烈願景和意圖，英業達預期，這次合作將為未來與所有生態系合作夥伴的整合開啟新頁。