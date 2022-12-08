國內首座 中華電打造PCB產業5G專網示範場域

中華電 (2412-TW) 配合經濟部工業局「5G 加值打造 PCB 產業智慧工廠應用計畫」，推動 PCB 產業導入 5G 企業專網及建置智慧製造應用，藉此提升廠區產品良率與製程效率。

此次參與工業局示範計畫的電路板業者包含嘉聯益、敬鵬、燿華、高技與凱喬等。中華電將提供 5G 企業專網場域規劃、建置與維運，並與沃亞科技合作協助導入 5G 企業專網應用。

中華電表示，該計畫打造出的「5G 加值應用示範場域」，主要提供 AGV 無人搬運車、AIoT 機台聯網與 AI 瑕疵檢測等智慧製造應用，結合 PCB 廠區內的設備與自動化服務連網，透過 5G 企業專網的導入，快速建置高產能效率的智慧工廠服務。

此外，透過建置 5G 企業專網，改善既有網路連線不穩定的痛點，提供穩定的網路環境，解決因製程需求，頻繁調整稼動產線所需花費及硬體連線的困擾。

中華電也在經濟部工業局的協助及台灣電路板協會 (TPCA) 與電電公會 (TEEMA) 的共同推動下，企業專網結合智慧製造應用提供「以租代買」的創新服務模式，加速 5G 企業專網服務在電子製造產業落地。

除了 PCB 產業，中華電信也協助高科技及傳產製造業積極升級 5G 企業專網，推動工廠產業數位轉型，今年以來已累積相當多 5G 智慧工廠的案場建置經驗。

中華電舉例，攜手緯創集團合作，建置緯創資通、啟碁科技 5G 企業專網，並透過緯謙科技導入工廠所需的如以 AOI 高清影像辨識、AGV 無人搬運車等應用服務，利用 5G 新技術協助產線效能成長，提升工廠生產力；在台達電桃園二廠導入 5G 企業專網建立智能產線，並發展多項重點項目。