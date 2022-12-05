〈中華電5G應用〉5G創新應用大賽 行動AI巡防系統拚拓展海外市場

中華電 (2412-TW) 今 (5) 日舉行 2022 5G 創新應用大賽頒獎典禮，祭出總獎金 150 萬元，領域以智慧巡檢、智慧製造、智慧交通與智慧影音串流應用為大宗，其中由博遠智能科技開發的行動 AI 巡防系統獲特優獎，期望與中華電進一步合作拓展海外市場。

博遠智能科技開發的行動 AI 巡防系統，其特色在建構一個全國性 AI 行動聯防的服務平台，系統不僅具備最先進 AI 邊緣運算專利技術，還結合擴增實境 AR 應用，如影像直播、SoS 緊急應變等，利用 5G 高速率及低延遲的特性，將行動 AI 巡防即時應變功能發揮到最大，目前已與多縣市警察局合作，提升執勤效能與安全，發揮協力合作綜效。

董事長謝繼茂表示，隨著台灣近年來科技發展，產業對人才的需求也急速成長，中華電信自 5G 上市以來，透過產官學各界一起合作於 5G 各垂直應用領域，也藉由競賽方式，強化人才實務能力及累積創新研發經驗。

此外，今年的團隊不僅展現優質的技術與創新能量，也證明台灣人才的科技軟實力，希望未來可以將作品應用實際落地，讓更多民眾看到 5G 創新的應用與服務，創造更美好的數位生活體驗。

2022 年 5G 創新應用大賽祭出總獎金 150 萬元，共吸引 183 組學生及企業團隊、超過 700 位人次報名參賽，作品領域以智慧巡檢、智慧製造、智慧交通及智慧影音串流應用為大宗。從報名、書審、初賽、到進入決賽，共歷經半年時間，評選出 25 組團隊進入到最後總決賽。