中華電轉播卡達世足賽 兩大OTT平台流量創高

中華電 (2412-TW) 今 (25) 日表示，2022 FIFA 世界盃開賽至今，旗下 OTT 平台 MOD、Hami Video 訂閱數和收視流量屢創新高，其中，Hami Video 連三天單日全站流量破千萬人次、MOD 世足專區連續兩天總瀏覽次數達 560 萬次。

中華電將個人家庭、網路技術、資訊技術及國際電信四大分公司與中華電信研究院，組成逾 300 人的世足應變專案團隊 24 小時監看，包括數據、國際電路 (海纜)、衛星、固網及行動等重要網路，確保 MOD、Hami Video 轉播 64 場世足賽事網路順暢。

其中，Hami Video 連三天單日全站流量破千萬人次，躍居 iOS 和 Android 免費 APP 下載排行第一名，MOD 世足專區連續兩天總瀏覽次數達到 560 萬次，穩坐賽事轉播平台霸主。另外，MOD、Hami Video 廣告銷售開紅盤，本屆世足廣告首周廣告銷售金額超越 2018 世足賽的 4.5 倍，超越去年東京奧運銷售成績。

中華電指出，本屆世足一大亮點是大秀觀賽視角科技功能，提供 8 個視角讓觀眾自由選擇，球賽期間 MOD、Hami Video 已有超過 140 萬人次使用多視角功能觀賽，其中「球星視角」為眾多球迷的首選，單場累積最高收視為 22 日阿根廷與沙烏地阿拉伯之戰，球迷透過「主隊球星視角」緊盯超級球星梅西，收視數字刷新高。