今年近腰斬 亞馬遜仍是花旗網路股首選：負面因素已入價

儘管需求面臨挑戰，在今年廣泛科技股拋售潮中，跌近 45% 的亞馬遜 (AMZN-US) 仍是花旗分析師的網路股首選。

花旗維持亞馬遜股票「買進」評級，目標價 145 美元，理由是看好亞馬遜有具體提升業績的方式。周二該股上漲 2.14%，收每股 92.49 美元。

分析師報告寫道：「鑑於宏觀經濟、AWS 增長放緩和營業利益下降，我們認為亞馬遜零售業務面臨需求挑戰，但我們也相信，在不明確時期，亞馬遜仍可自消費者錢包中分得一杯羹，且靠著改善運行效率，AWS 能加速獲企業採用，以及凍結招聘可改善營業利益。」

亞馬遜 11 月暫停企業招聘並宣布裁員約 1 萬人，以應對宏觀經濟挑戰以及先前過度的招聘熱潮。

分析師寫道，亞馬遜市佔率已見上升，此後大約佔據美國電商 45% 市場。更甚者，亞馬遜、Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌以及臉書母公司 Meta (META-US) 「已主宰流入全球線上廣告生態系統的經費。」

花旗分析師承認，今年宏觀經濟挑戰和網路產業困難重重，但隨著估值接近谷底，且預估已經回升，「我們認為大部分負面因素已經在價格上反映出來。」

花旗分析師認為，許多網路股都呈現有利的風險 / 回報，「這讓我們回到基本面，尤其關注高品質、定位良好的企業，因為他們可承受近期宏觀挑戰，在柳暗花明的時候能夠更能領先一步。」

花旗在廣泛網路股中的其他選股包括：Meta Platforms 、Trade Desk(TTD-US)、Criteo (CRTO-US)、Wayfair (W-US) 以及 Wix (WIX-US)。