亞馬遜推出類Tik Tok購物功能 押寶社群商務商機

亞馬遜周四（8 日）表示，將在其購物應用程式上推出一項類似 TikTok 的功能「Inspire」，盼能透過網紅的照片和影片吸引其粉絲購物開拓新客源。新功能將於 12 月先向美國部分用戶推出，並在未來幾個月在全美推廣。

亞馬遜推出新的購物功能 Inspire，看好社群商務商機。(圖片：亞馬遜)

亞馬遜新的 Inspire 將以燈泡形狀的圖示出現在應用程式上，讓消費者從 20 多種選擇感興趣的商品，其中包括化妝品、寵物用品與遊戲，然後替其量身打造動態影片或圖片。此外消費者也能購買其他用戶、品牌和網紅發布的商品。

目前還不確定亞馬遜的 Inspire 策略是否能奏效。不過外媒指出，亞馬遜以推出實驗性功能著稱，倘若新功能未如預期有效，該公司就會悄悄放棄。

亞馬遜購物購物部主管 Oliver Messenger 表示，用戶只要在 Inspire 上輕按幾下就能發現新商品，或從影片、圖片中獲得購物靈感並在亞馬遜網站購物，而這些圖片、影片內容都是根據客戶興趣量身打造。

亞馬遜長期以來一直使用靜態的商品圖片和描述來打造統一的目錄，但該公司一直努力設計讓消費者能更容易看到商品的方式，而非只是透過目錄搜尋特定商品。儘管該公司已經做出這些努力，但大多數客戶還是不會在其龐大的線上商城久留，超過四分之一的亞馬遜消費者購物時間不會超過三分鐘。

所謂的社群商務（social commerce）在中國一直很受歡迎，但在美國卻發展緩滿。然而隨著 TikTok 進軍電子商務領域，亞馬遜、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google、Meta(META-US) 旗下臉書與 Instagram 一直在其服務中增添社群購物功能，但結果成敗參半。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤中股價上漲 2.08%，每股暫報 90.30 美元。