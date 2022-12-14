報告：馬斯克接管後 推特未來2年將面臨活躍用戶流失

根據市場研究機構 Insider Intelligence 週二 (13 日) 公布的一份報告，由於馬斯克對社交媒體平台推特 (Twitter) 做出的各項改革，推特恐將面臨大量用戶流失。

自 10 月 27 日馬斯克成功收購推特後，馬斯克迅速推動數項改革，試圖以任何方式讓推特營運起死回生，除了大舉裁員、解散董事會將公司私有化，還推出訂閱制服務，以增加推特營收來源。

該報告指出，在馬斯克接手後，推特上全球每月活躍用戶數量預期將在 2023 年減少近 4%，並且在 2024 年進一步流失 5%，使每月用戶數量降至 5,050 萬，為 2014 年以來新低。

Insider Intelligence 首席分析師 Jasmine Enberg 表示，隨著用戶對技術問題以及仇恨或其他令人不快的內容氾濫感到不快，很可能在明年陸續不再使用推特。

該報告也將對推特廣告營收的增長預期，下調至「持平」。根據一份公民組織報告，自從馬斯克完成併購案以來，推特恢復許多過去被禁止的帳號，對仇恨言論增加的疑慮，也使多家廣告商紛紛撤下在推特的廣告投放。

由於推特有將近 9 成的收入仰賴數位廣告銷售，馬斯克將推特收入大幅下滑，怪罪於公民組織向品牌施壓。

另一方面，推特週一重啟「藍勾勾」訂閱服務，在網頁上訂購服務的用戶，每月要支付 8 美元，但蘋果 iOS 訂購的話，每月則為 11 美元，外界皆認為，這主要是轉嫁「蘋果稅」到用戶身上。