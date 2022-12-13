女股神：Fed明年可能轉鴿 帶動美股反彈

有「女股神」之稱的方舟投資 (Ark Invest) 執行長伍德認為，美聯準會 (Fed) 可能將在明年釋出轉鴿訊號，放棄持續升息立場，進而帶動美股反彈。

伍德週一 (12 日) 表示，如果 Fed 將利率上調至 5% 或更高，到達許多經濟學家預測的水準以及貨幣市場價格所暗示的水準，她會感到非常驚訝。

伍德認為，Fed 可能轉鴿，在利率達到 4.5% 後不會繼續上調，並帶動股市上漲。

伍德指出， 市場目前仍在試圖弄清楚利率最終將升至多高，甚至有部分觀察家和經濟學家認為將達到 6% 或 7%。「所以市場還在猶豫，我們需要更多證據。但是如今已經有許多跡象非常有力，表明利率已接近觸頂。」伍德說道。

伍德也提到，油價將是通膨將開始下降的一個跡象，將讓 Fed 暫停貨幣緊縮政策，或者比先前預期的更早地結束緊縮。

伍德說道，為了抑制通膨，Fed 在今年已將利率提高了 16 倍，是以前從未見過的，她相信在明年某個時候，通膨率將降至 Fed 目標 2% 以下。隨著通貨膨脹的解除，利率下降，將利於投資組合。

伍德先前就曾表示，Fed 忽視債市這個關鍵的衰退指標，他們正在犯下嚴重錯誤。通常情況下，殖利率曲線倒掛表明經濟衰退和 / 或通膨低於預期，目前通縮的風險遠大於通膨，原物料價格和大規模零售折扣正在佐證這一觀點。