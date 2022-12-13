新債王預言：2023年美國陷入衰退 Fed某時開始降息

華爾街有「新債王」封號的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach）週一 (12 日) 預期，2023 年將是美國經濟衰退的一年，同時聯準會將在年中某時開始降息。

投資人週一進入觀望模式，紐約聯準銀行消費者預期調查 (Survey of Consumer Expectations) 顯示，美國家庭對未來一年通膨預期降至 2021 年 8 月以來新低，美國 11 月消費者物價指數 (CPI)，市場預期 CPI 年增率將上漲 7.3%，低於 10 月份的 7.7%。市場普遍預期聯準會將在週三再次升息 2 碼，明年終點利率將超過 5%。

岡拉克週一提到美國通膨和經濟前景展望，他在一場網路研討會上表示，聯準會 2022 年不斷升息，以及迄今為止緊縮政策，將使 2023 年可能成為經濟衰退的一年。

岡拉克預測，通膨率可能在未來 6 個月以一種幾乎不可避免的方式下降，許多閃爍著潛在衰退的經濟訊號，好比嚴重倒掛的美債殖利率曲線，最終結果就是通膨率下滑。

岡拉克表示，2022 年是被世人銘記的一年，因為在這一年裡，聯準會從幾乎不敢升息到實施一系列激進的升息。

然而，岡拉克預測，2023 年是美國經濟衰退的一年，聯準會明年某時降息機率將超過 75%，他預估 10 年期美債殖利率的公允價值將介於 2% 至 2.5% 之間。雙線資本自 9 月份開始購買長天期美國公債。

岡拉克是少數為次級房貸敲響警鐘的投資專家。他在 2007 年 6 月警告，次貸「是一場徹底的災難，而且只會越來越嚴重」。

岡拉克在 2007 年和 2008 年成功採取防守策略，並於 2009 年由守轉攻，將資金投入飽受摧殘的抵押債券領域，讓他大賺之餘，也贏得「新債王」的封號。

截稿前，台北時間週二 11 時 30 許，10 年期美債殖利率下滑 15 個基點，暫報 3.596%。2 年期美債殖利率走低 32 個基點，暫報 4.3712%。