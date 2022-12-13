福特電動F-150 Lightning獲膺MotorTrend年度卡車

福特 (F-US) 電動 F-150 Lightning 被評為《MotorTrend》2023 年度卡車，超越通用汽車 (GM-US)、Stellantis (STLA-US) 和豐田汽車 (TM-US) 的內燃機傳統皮卡。

全球汽車製造商每年都高度追捧這個享有盛譽的稱號和隨之而來的「金卡鉗」獎。肯定會在廣告中用於推廣車輛，並往往被視為新車的第三方驗證。

F-150 Lightning 是福特汽車和美國汽車工業的關鍵產品，為面向主流買家的第一款大眾版電動皮卡，被廣泛視為對電動車普及的測試。F 系列卡車包括電動和傳統版本，幾十年來一直是美國最暢銷的車型。

《MotorTrend》強調了 Lightning 的整體性能、安全性和對吸引傳統皮卡買家的重要性，是獲得認可的原因之一。

《MotorTrend》在新聞稿中說：「雖然有些車輛以截然不同的方式來改變世界，但像是福特 F-150 Lightning 這類車型藉由重要地方與眾不同和在它發揮作用之處來改變世界。」

這是繼一年前的 Rivian (RIVN-US) 的 R1T 之後，全電動卡車連續第二年獲得該獎項。但《MotorTrend》表示，這是第一款獲得評委一致支持的電動車。

其他入圍《MotorTrend》年度卡車的還有 2022 款雪佛蘭 Silverado 1500、2022 款 GMC Sierra 1500、2023 款 Ram 2500 和 2022 款豐田 Tundra。

在《MotorTrend》發布年度卡車獎項前，該出版物將 Genesis G90 命名為 2023 年度風雲車，將現代電動 Ioniq 5 命名為 2023 年度 SUV。