美國上周初領失業金人數升至23萬人 續領失業金人數超預期

美國勞工部周四（8 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 23 萬人，較修正後前值 22.6 萬增加 4,000 人，符合市場預期，續領失業金持續遠超預期，創今年 2 月初以來新高，表明隨勞動市場出現初步降溫跡象，美國失業民眾更難找到新工作。

截至 12 月 3 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23 萬人，與市場預期一致，修正後前值報 22.6 萬人，4 周移動平均值報 23 萬人。

截至 11 月 26 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 167.1 萬人，較上周未修正後的 160.9 萬人增加 6.2 萬人，高於市場預期的 160 萬人，4 周移動平均值報 158.22 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

雖然美國就業市場已出現初步降溫跡象，不過整體來看仍具彈性，這也得以讓聯準會（Fed）繼續升息對抗通膨，雖然接連緊縮舉措已讓美國經濟衰退風險不斷增加。

高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席美國分析師 Rubeela Farooqi 表示，整體而言美國就業市場依然緊張，勞動力需求強勁，但數據顯示失業人數正逐漸攀升。

外媒報導指出，初領失業金人數在假日季開始往往波動較大，因為企業會暫時關閉或放緩朝聘步伐，可能讓外界難以透過數據了解就業市場的真正狀況。

Brean Capital 資深經濟顧問 Conrad DeQuadros 表示，從續領失業金人數以及失業率攀升來看，這就是就業市場吃緊狀況溫和緩解的跡象，如果這種情況持續下去，經濟前景堪憂。

DeQuadros 也提醒，失業金申請人數在感恩節前後很難進行季節性調整，因此還需觀察後續數據是否呈上升趨勢，以判斷就業市場降溫狀況。

蓬勃經濟學家 Eliza Winger 表示，上周申請失業金人數報告結合先前 11 月的非農就業報告進一步證明，勞動力市場恢復供需平衡是一緩慢的過程。