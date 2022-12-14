〈美股盤後〉屏息等待Fed決策 美股衝高回落 道瓊收紅逾100點

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週二 (13 日) 起展開為期兩天的利率會議，美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 明顯放緩，有利於支持聯準會鴿派升息立場，美債殖利率大幅下滑，美股主指週二開盤氣勢如虹，道瓊一度飆破 700 點，能源股、科技股急速猛升。

然而，美股午盤追價買盤力道不足，道瓊收漲逾 100 點，標普收盤升超 0.7%，未能站上 200 日均線，那指走高超過 1%，費半勁揚逾 2%。

今年最後一個「超級央行週」來臨，聯準會在美東時間週三公布最新利率決策，緊接著，歐元區、英國、瑞士和台灣等地區央行將陸續揭曉其決定。

在此之前，美國週二公布 11 月 CPI 年增 7.1%，低於市場預期 7.3%，較前值大幅回落，核心 CPI 年增 6%，低於市場預期的 6.1% 與前值 6.3%。

隨著關鍵通膨數據回落，市場預期聯準會週三將升息 2 碼至 4.25%-4.50% 的機率約 79%，到 2023 年 6 月終點利率為 4.75%-5.0%。

市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 週二透露，這份 CPI 數據不太可能改變聯準會週三升息 2 碼的預期，但連續 2 個月來通膨放緩可能會使有關明年初升息幅度和終點利率將維持多久的討論複雜化。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.50 億例，死亡數突破 665 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。中國政府正考慮允許香港居民春節前免隔離前往中國。

週二 (13 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊僅必需消費品板塊收黑，房地產、能源和資訊科技領漲 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.68%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.49%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.75%；Meta (META-US) 上漲 4.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.14%。

道瓊成分股漲跌互見。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.23%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.89%；Merck (MRK-US) 上漲 1.78%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.63%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.4%。

費半成分股普遍揚升。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.06%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.29%；德儀 (TXN-US) 漲 0.011%；美光 (MU-US) 跌 0.20%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.14%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.88%；AMD (AMD-US) 上漲 1.39%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.10%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.07%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.22%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 週二續跌 4.09% 至每股 160.95 美元，觸及 52 週低點，市值降至 5043.32 億美元。Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「最擔心的是中國需求放緩，只要馬斯克在推特上花費大量時間，特斯拉股票很可能就會持續走低。」

繼美國德州、馬里蘭州和南達科他州之後，阿拉巴馬州和猶他州週二也以國家安全為由，禁止在政府裝置或電腦上使用中國熱門影音分享軟體 TikTok，社交媒體巨擘 Meta (META-US) 大漲 4.74%、Snap (SNAP-US) 小跌 0.63%。

軟體大廠甲骨文 (ORCL-US) 下滑 0.89% 至每股 80.56 美元。甲骨文最新財報上季營收年增 18% 至 122.8 億美元，優於市場預期，主要受惠於企業雲端基礎建設需求強勁和收購電子病歷公司 Cerner 發揮合併綜效。

莫德納 (Moderna Inc)(MRNA-US) 暴漲 19.63% 至每股 197.54 美元。Merck (MRK-US) 升 1.76% 至每股 110.91 美元。莫德納開發的一種實驗性個性化黑色素瘤疫苗，在中期試驗中若與 Merck 的重點免疫藥物 Keytruda 合併使用，可將皮膚癌復發或死亡的風險比單獨使用 Keytruda 降低 44%。

雷神技術週二宣布將動用 60 億美元資金執行庫藏股，雷神技術 (RTX-US) 收紅 0.32% 至每股 99.89 美元。

Pinterest (PINS-US) 飆高 11.90% 至每股 26.42 美元。Piper Sandler 研判 Pinterest 可能會受益於改善的廣告產品和擴大的市占率，將 Pinterest 股票評級上調至「增持」。

經濟數據

美國 11 月 CPI 年增 7.1%，預期 7.3%，前值 7.7%

美國 11 月 CPI 月增 0.1%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 11 月核心 CPI 年增 6.0%，預期 6.1%，前值 6.3%

美國 11 月核心 CPI 月增 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「聯準會會議召開同時，通膨數據略有好轉，但我們仍不確定聯準會是否會升息 2 碼，是否會提高終點利率，很快答案就會揭曉了。」

Quilter Cheviot 固定利率研究主管 Richard Carter 認為：「雖然對抗通膨戰爭正在發生轉變，但聯準會距離宣布勝利還有很長的一段路要走，預測聯準會將在一段時間內保持鷹派立場，即使它確實可能導致經濟衰退。」

摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 預測：「聯準會明年升息幅度會更小，預估明年 2 月會議上升息 1 碼，3 月不會進一步升息，聯邦資金利率將保持在 4.625% 的峰值。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主