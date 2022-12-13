美國CPI升幅可望趨緩 明年通膨情勢由3因素左右

萬眾矚目的美國消費者物價指數 (CPI) 將在周二 (13 日) 盤前公布，分析師預估，11 月 CPI 升幅正在趨緩，強化通膨觸頂的說法，但明年能否繼續降溫，主要取決於三項因素：核心食品價格、房租房價走勢，以及包括服務業在內的工資成長。

CPI 可說是美國今年最受矚目的經濟數據，每一次公布都讓美股出現驚人波動。由於這是美國聯準會 (Fed)12 月決策會議前最後一份出爐的經濟數據，因此格外引人注意。

美國通膨已飆升到 40 年高點，在 6 月攀抵 9.1%。根據分析師的預測中位數，11 月 CPI 可能年增 7.3%，較 10 月的 7.7% 進一步收斂，月升幅估為 0.2%。

若不計食品和能源，華爾街預測 11 月核心 CPI 年升 6.1%、月升 0.3%。高盛、摩根士丹利預測的月升幅也是 0.3%，摩根大通的預測為 0.4%。

今年最能驅動市場的數據

由於通膨是投資人今年頭號大敵，使 CPI 的重要性凌駕其他數據，每逢 CPI 公布當天，市場的震盪就特別劇烈。

例如美國 11 月 10 日公布 10 月 CPI 當天，標普 500 跳漲逾 5.5%，創今年來最大單日漲幅。同樣地，9 月 13 日公布 8 月 CPI 當天，標普 500 暴跌 4.3%，創今年來最大單日跌幅。

FactSet 資料顯示，美國今年來共公布 11 份通膨報告，標普在其中七次下跌。

美股今年每逢 CPI 報告公布格外動盪。(圖: AFP)

最近幾個月以來，CPI 報告公布的盤中變動格外劇烈，例如美國 10 月 13 日公布 9 月 CPI 之後，雖然美股盤中都大幅上漲，但道瓊工業指數從谷底到高峰大漲近 1500 點，史上罕見。

不過上周五公布的 11 月生產者物價指數 (PPI) 年增 7.4%，升幅雖小於 10 月的 8.1%（上修後數據），但高於市場預期的 7.2%，讓投資人在 CPI 報告出爐前仍戒慎恐懼。

XM 公司資深投資分析師 Charalampos Pissouros 說，11 月 PPI 意外頑強，市場預測美國聯準會 (Fed) 可能維持更長時間的升息，並開始降低曝險部位，以因應 CPI 意外強勁的意外。

Jefferies 首席金融經濟學家 Aneta Markowska 說，就算 11 月 CPI 真的強化市場對通膨已經觸頂的預期心理，但整體通膨、或至少未來這幾個月的通膨展望，仍有變數。

牽動通膨展望的因素

在 CPI 組成元素中，二手車、醫療照護服務的價格預料都將下滑。10 月的數據已顯示，醫療保險價格指數創下史上最大跌幅。

但經濟學家認為房租是 11 月 CPI 報告的不確定因素，可能持續助長通膨。道明證券美國總經策略師 Oscar Munoz 表示，10 月 CPI 報告中，房租寫下三個月以來最小增幅，但 11 月房租可能小幅反彈。

假如一些近期價格下跌的項目止跌，核心 CPI 可能擴大上揚，如此一來將迫使 Fed 積極緊縮。(圖: AFP)

Markowska 則指出，核心 CPI 最近幾個月下跌的功臣是二手車，但假如一些近期下跌的項目趨於穩定、不再下跌，這將讓核心 CPI 的月比升幅從 0.3% 擴大，預估到明年 3 月達到 0.4%。

她說，若是如此，「將升高 Fed 可能必須在 5 月再次加強緊縮力道的風險，除非證據顯示美國經濟變得脆弱。」

在基期效應過後...

基期效應和商品通縮可能導致明年上半年的 CPI 迅速滑落，但之後的情況比較複雜。法國巴黎銀行美國首席經濟學家 Carl Riccadonnna 說，到明年年中以前，CPI 升幅將從目前的將近 8% 縮小到 4%，「但要從 4% 降到 2% 是很困難的。」

一些 10 月大漲的項目可能在 11 月緩和、甚至轉跌，例如住宿成本。另外，受到庫存和年底購物季大打折的影響，服飾價格可能連三個月下滑。

分析師還預測，從 11 月初價格開始穩定下降的汽油，可能幫助讓物價漲幅趨緩，甚至可能讓 12 月 CPI 出現 2020 年以來首度下跌。

Fed 主席鮑爾 11 月演說時把通膨分成三大類別：核心商品、房地產、非房地產核心服務。雖然他所指的通膨是 Fed 偏好的個人消費支出 (PCE) 物價指數，但仍提供觀察 CPI 的一扇窗。

短期內，經濟學家預測核心商品價格將持續回落。不計食品和能源的大宗商品價格在 9 月持平，10 月下跌 0.4%。